شعار نادي الفتح السعودي وأبرز الإنجازات

يعد نادي الفتح السعودي، من أقدم الأندية السعودية وأعرقها وله جمهور عريض بداخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث أسس في منطقة الإحساس بشكل رسمي في الـ 24 ربيع أول من عام 1378 هـ الموافق الثامن من أكتوبر عام 1958م علي يد خالد بن عبد الوهاب الصويغ.

ونقدم لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن نادي الفتح السعودي وشعار النادي، وأبرز البطولات التي حصل عليها علي المستوي المحلي وموقف الفريق في الدوري السعودي هذا الموسم وغيرها من المعلومات.

إنجاز تاريخي لنادي الفتح

يعتبر نادي الفتح السعودي من أفضل الأندية علي مستوي المملكة العربية السعودية بسبب تفوقه في معظم الألعاب ولذك البعض يسميه بالنموذجي، ويعد أفضل إنجاز تاريخ للنادي النجاح في تحقيق الصعودي لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخه عام 2009 بعد 51 عام من التأسيس.

وحقق الفتح الإنجاز الأكبر عندنا فاز بدوري السعودي للمحترفين في موسم 2012-2013 بعد أن صعد للدوري ببضع سنوات قليلة وكذلك حقق كاس السوبر السعودي عام 2013.

ويعتبر نادي الفتح السعودي، هو أول نادي سعودي يحقق كأس السوبر وله عدة ألقاب بجانب النموذجي منها أبناء النخيل وفارس الأحساء وسفير الشرق.

تأسيس نادي الفتح

أسس الفتح في عام 1958م، علي يد مجموعة من الشباب وكان يسمي نادي شباب المبرز وتضم قائمة مجموعة الشباب المؤسسة للنادي:”عبد الهادي المهيني أول رئيس للنادي، وأحمد ياسين، وسعد الماص، وأحمد الماجد، وعبداللطيف بوسبيت، وحمد الفطينة، ومحمد التنق، وعبد الرحمن النينياء، وخالد عبد الوهاب الصويغ رئيس النادي السابق وسلمان الصويغ وإبراهيم الصويغ وعبدالعزيز المؤمن العنبي والخوخة، ويوسف اليوسف، وناصر العبد الحي وفهد الضمن وعبدالله العبد القادر وفالح الدورسي وعثمان عسيري”.

ومرت النادي بعدد من المرحل حيث كان بيت سالم بوهيا أول مبني للنادي قبل أن يعتمد وكان يدفع له إيجار بمقدار 50 ريالا وقتها، وبعد عام أصبح مقر النادي بيت عبد الرحمن الشهيل في الحزم، وملعب الفتح كان يقع في حي الشروفية جنوب مقر النادي الحالي، واصدرت رعايا الشباب التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعي في العاشر من شعبان عام 1388 هـ قرار حمل الرقم 766 ليتم اعتماد النادي بشكل رسمي ضمن الأندية الرياضية السعودية وتم تغيير اسم النادي لنادي الفتح وتم اختيار ألوانه الحالية.

شعار نادي الفتح

يرفع شعار الفتح السعودي من أن تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العاشر من شعبان لعام 1388هـ شعاره ذا الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأزرق.

وفي عام 2013 أعلن نادي الفتح عن الشعار الجديد للنادي الذي يستمر حتي الآن وهو يضم ألوانه الثلاثة ولكن بلوجو مختلف.

شعار نادي #الفتح الجديد والذي تم إطلاقه رسميا اليوم pic.twitter.com/eYvZwYEzo4 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) April 12, 2013

موقف الفريق في الموسم الحالي

ويحتل فريق الفتح السعودي في الدوري السعودي هذا الموسم الترتيب التاسع قبل مباراة الوحدة والتي من من المقرر أن تنطلق اليوم الخميس السابع من يناير 2021، ولعب الفريق 11 مباراة في الموسم قبل مباراة الوحدة حقق الفوز في 5 مباريات، وحقق التعادل في مباراة وحيدة وخسر في 5 مباريات ليصبح رصيد 16 نقطة.

ونجح الفريق في تسجيل نحو 20 هدف في الـ 11 مباراة السابقة وسجلت في شباكه مثلها 20 هدف أيضا.

ويعتبر اللاعب سفيان بن دبكة نجم الفريق هو هداف للدوري حتي مباراة الوحدة حيث سجل 5 أهداف ويأتي من بعد اللاعب مراد باتا الذي سجل 3 أهداف هذا الموسم، وكذلك النجم علي الزعقان الذي أحرز نفس عدد الأهداف.

وكان فريق الفتح قد أنهي الموسم الماضي وهو في الترتيب الـ 13 حيث حصد خلال الموسم 33 نقطة.