شرح بثلاثة تنزيل قناة scc السعودية في منزلك الان لمتابعة دوري روشين الدوري السعودي

تعرض قناة scc السعودية عدة مباريات رياضية مشهورة على شاشة التليفزيون، ويحب الملايين من الأشخاص متابعة هذه القناة، وحصلت هذه القناة على شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية، ولذلك سوف نوضح بالتفصيل في هذا المقال تردد قناة scc السعودية وكيفية ضبط وإضافة القناة عبر جهاز الاستقبال والبطولات الرياضية التي تعرضها.

تردد قناة scc السعودية

يجب عليك تنزيل تردد قناة scc السعودية لكي تتمكن من مشاهدة المباريات الرياضية، القمر الصناعي نايل سات، تردد القناة 12523، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3، تردد القناة عبر عرب سات 11747، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6/5، الاستقطاب عمودي، تردد القناة على عرب سات 12418، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3، الاستقطاب أفقي، تردد القناة على نايل سات 12380، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ¾، الاستقطاب عمودي.

كيفية ضبط قناة scc السعودية

لكي يتم ضبط قناة scc السعودية يجب تنفيذ كافة الخطوات التالية اضغط على إعدادات الرسيفر، ثم اضغط على كلمة “تواليف يدوي”، حدد القمر الصناعي، أضف تردد القناة، ثم اضغط كلمة “ok”، وبذلك تم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال بنجاح.

البطولات التي تعرضها قناة scc السعودية

سوف نتحدث باستفاضة في هذا المقال عن البطولات التي تعرضها تردد قناة scc السعودية وهي كالآتي بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بطولة كأس خدم الحرمين الشريفين، بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021، بطولة فورمولا 1، بطولة كأس السوبر الإسباني، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بطولة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بطولة الدوري البرازيلي، الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، كأس دوري أبطال آسيا، كأس العرب للشباب، بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بطولة فورمولا أي، وإكستريم أي.

طريقة إضافة قناة scc السعودية

يجب الاطلاع على طريقة إضافة قناة scc السعودية عبر جهاز الاستقبال وهي كالآتي من القائمة الرئيسية اختر كلمة “الإعدادات”، ثم اختر كلمة “تسجيل دخول إلى المجموعات”، اضغط على كلمة ” إضافة تردد جديد”، ثم اختر القمر الصناعي المناسب لك، أضف التردد الجديد، ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة منك.