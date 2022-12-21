مبلغ خيالي.. عرض لشراء بشت تتويج ميسي بكأس العالم والمفاجأة في المشتري

تعتبر لحظة تتويج الاسطورة ليونيل ميسي بكأس العالم قطر 2022 من اللحظات الأكثر تأثيرا في هذا العام، عندما أعطى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البشت القطري للاعب ليونيل ميسي من أجل التتويج به، ولكن كان هناك آخرين مهتمين بشراء البشت الذي توج به ميسي بمبالغ خرافية.

تفاصيل عرض شراء بشت التتويج بكأس العالم من ميسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقدم عضو مجلس النواب السابق العماني بتقديم عرض إلى ليونيل ميسي لشراء البشت الذي توج به بكأس العالم قطر 2022، حيث عرض مبلغ قيمته مليون دولار مقابل البشت.

والجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين هو من فاز بكأس العالم قطر 2022 من خلال ركلات ترجيح، تمكن فيها المنتخب الأرجنتيني من التتويج بالمونديال على حساب منتخب فرنسا، وكان الشيخ تميم ألبس ميسي البشت القطري قبل أن يعطيه كأس العالم قطر 2022 في مباراة النهائي.

وكانت مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم مباراة فريدة من نوعها شهدت مفاجآت غير متوقعة، مثل تسجيل اللاعب مبابي هاتريك المباراة أمام الأرجنتين ليصعد بهم إلى ركلات الترجيح، ولكن منتخب الأرجنتين وحارسه كان لهم رأي آخر وتمكنا من تحقيق الانتصار أمام منتخب فرنسا.