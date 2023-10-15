شخصية قوية في زمن الأزمات: طريقة لمّ شمل ابنة غوارديولا بالفلسطينيين

قامت ابنة المدرب البارز بيب غوارديولا، الذي يشغل منصب مدرب فريق مانشستر سيتي، بنشر عدة منشورات على حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، تناقش وتعبر عن موقفها من الأحداث الجارية في قطاع غزة، في إطار الصراع القائم هناك.

المدرب غوارديولا وابنته "ماريا"

استياء ماريا غوارديولا من الصمت وعدم الاجراءات في مواجهة الوفيات الفلسطينية

في رسالة قوية نشرتها على حسابها الرسمي على إنستجرام، أعربت ماريا بيب جوارديولا عن غضبها من استمرار الإبادة الجماعية في العالم، وقدمت أسئلة صعبة حول ما إذا كنا نريد حقًا أن نستمر في الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة هذه المآسي، كما تساءلت عما سيقوله الناس في المستقبل عندما يقرأون عن هذه الأحداث المروعة في كتب التاريخ، وبصورة ملفتة للإعجاب، أشارت ماريا إلى أنها أدركت لأول مرة كيف يمكن للكوارث الجماعية أن تتكرر مرارًا وتكرارًا دون أن نتعلم منها أي شيء.

تساؤل ماريا غوارديولا حول الحصيلة المطلوبة من الضحايا في فلسطين

استوقفت ماريا غوارديولا عندما تساءلت عن الحصيلة المرغوبة من الضحايا في فلسطين، والتي تبرز رفضنا للحالة الراهنة، هل يجب أن يتجاوز العدد 10 آلاف، 100 ألف أو ربما مليون قتيل؟ وفي تدوينة أخرى، أشارت إلى أن “6 آلاف قنبلة تم إلقاؤها خلال الستة الأيام الماضية، وهذه مأساة لا يمكنني تصورها في حياتي”، وعبرت عن رأي آخر وهوا :

“في هذا العصر الحالي الذي يتسم بسهولة الوصول للمعلومات، لا يوجد مبرر للاستمرار في الجهل”.