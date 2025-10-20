شبكة عالمية تكشف إنجاز صلاح الجديد.. تفاصيل مثيرة

جاء النجم والفرعون محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، كواحد من قائمة أفضل 50 لاعباً فى العالم فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين، حسبما ذكرت شبكة lentedesportiva العالمية.

محمد صلاح يتألق مع ليفربول

وأكد تقرير الشبكة العالمية متحدثًا عن محمد صلاح “تألق النجم المصرى بشكل لافت مع ليفربول، محققًا لقب الحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز مرتين ولقب دورى أبطال أوروبا، بينما أسهمت سرعته وأهدافه وثباته بالمستوى فى إحداث تغيير جذرى فى هجوم ليفربول.

وأحتل محمد صلاح المركز الـ46 متفوقًا على النجم الأرجنتينى آنخيل دى ماريا، والبلجيكى كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى السابق، ونابولى الإيطالى الحالى، ودييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسبانى الأسبق، وديفيد فيا النجم الإسبانى المعتزل.

فى حين جاء في صدارة القائمة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد.

ويملك ليونيل ميسي من الأهداف طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم مع منتخب الأرجنتين والأندية التي لعب ضمن صفوفها وهي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي 886 هدفاً في 1128 مباراة.

ويأتي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي في المرتبة الثانية، الذي يتقاسم حاليًا صدارة هدافي تصفيات كأس العالم عبر التاريخ بالتساوي مع اللاعب الجواتيمالي المعتزل كارلوس رويز برصيد 39 هدفاً لكل منهما.

في حين جاء الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز في المركزين الثالث والرابع، بينما جاء نيمار نجم منتخب البرازيل ونادي سانتوس البرازيلي في المرتبة الخامسة.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم

1. ليونيل ميسي

2. كريستيانو رونالدو

3. أندريس إنييستا

4. تشافي

5. نيمار

6. داني ألفيس

7. لويس سواريز

8. سيرجيو راموس

9. روبرت ليفاندوفسكي

10. لوكا مودريتش