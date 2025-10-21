شبكة عالمية تختار صلاح ضمن أفضل 5 صفقات في تاريخ “البريميرليج”.. إعرف ترتيبه

وضع تقرير صادر عن شبكة “lentedesportiva” العالمية، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ضمن أفضل 5 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

محمد صلاح يتألق مع ليفربول

وتحدث تقرير الشبكة العالمية عن محمد صلاح، قائلًا “بعد تجربة غير موقفة مع تشيلسي، راهن ليفربول على محمد صلاح بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي”.

وتابع التقرير، “نجح محمد صلاح في تحطيم كل التوقعات، قاد النجم المصري فريق ليفربول إلى المجد المحلي والأوروبي، حيث توج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2019، كما نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية في “البريميرليج”.

كما إستقرت الشبكة ذاتها، على إختيار محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بقائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لعام 2026 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، وهي أعلى جائزة فردية في إنجلترا.

وحصد محمد صلاح جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، بعد تألقه اللافت في قيادة فريقه نحو لقب “البريميرليج”، ليصبح “الملك المصري”، أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصد هذه الجائزة ثلاث مرات، بعد أن فاز بها سابقا في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

1- تييري هنري (من يوفنتوس إلى أرسنال – 11 مليون جنيه استرليني)

2- كريستيانو رونالدو (من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد – 12.24 مليون جنيه استرليني)

3- إيريك كانتونا (من ليدز يونايتد إلى مانشستر يونايتد – 1.2 مليون جنيه استرليني)

4- محمد صلاح (من روما إلى ليفربول – 36.5 مليون جنيه استرليني)

5- فينسنت كومباني (من هامبورج إلى مانشستر سيتي – 6 ملايين جنيه استرليني)