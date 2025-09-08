شبكة عالمية تتوقع مستقبل إسطوري للنجم عمر مرموش

نال النجم عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي إشادة كبيرة من شبكة “givemesport” البريطانية، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الفريق السماوي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تقرير بريطاني

وتابع تقرير الشبكة البريطانية، “يتقاضى عمر مرموش 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ليصبح من ضمن أعلى اللاعبين أجراً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لاشك أنه يستحق هذا الراتب بعدما أبهر الجميع بالسرعة والمراوغة والتسديد على مرمى الخصوم بشكل رائع”.

وواصل التقرير، “عمر مرموش سيُصبح قوة هائلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أن مارموش قد يكون عنصرًا أساسيًا إلى جانب إيرلينج هالاند في سعيهما لإنعاش الفريق في ملعب الاتحاد بعد موسم 2024/2025 المخيب للآمال، لم يسجل أي هدف حتى الآن هذا الموسم، لكن يبدو أن مانشستر سيتي ككل يمر ببعض المشاكل في بداياته”.

جماهير مانشستر سيتي تنتفض ضد جوارديولا

وفي سياق متصل، شنت جماهير مانشستر سيتي هجوماً جديدًا على الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، وذلك بعد استبداله للنجم المصري عمر مرموش،خلال المباراة التي جمعت برايتون ضد مانشستر سيتي بملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتواجد عمر مرموش أساسيًا في تلك المباراة التي انتهت بفوز برايتون بنتيجة 2 -1، وصنع هدف مانشستر سيتي الذي سجله إيرلينج هالاند، وتم استبداله في الدقيقة 72، حيث حل محله جيريمي دوكو.

كما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط فقط فى المركز الثالث عشر، بعد تلقيه خسارتين في ثلاث مباريات، بينما رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الحادي عشر.

وذهبت جماهير مانشستر سيتي لمنصة “إكس” كمنبراً للتعبير عن غضبها ضد قرار جوارديولا باستبدال عمر مرموش، وكتب أحد مشجعي السيتي، “كيف يمكنك استبدال عمر مرموش، في حين أن أوسكار بوب لا يزال يواصل اللعب؟!”، بينما كتب آخر، “لا أعلم لماذا تم استبدال مرموش فهو من اللاعبين الأكثر خطورة”.