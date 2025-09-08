أخبار الرياضة

شبكة عالمية تتوقع مستقبل إسطوري للنجم عمر مرموش

آياتي خيري

نال النجم عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي إشادة كبيرة من شبكة “givemesport” البريطانية، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الفريق السماوي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تقرير بريطاني

وتابع تقرير الشبكة البريطانية، “يتقاضى عمر مرموش 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ليصبح من ضمن أعلى اللاعبين أجراً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لاشك أنه يستحق هذا الراتب بعدما أبهر الجميع بالسرعة والمراوغة والتسديد على مرمى الخصوم بشكل رائع”.

وواصل التقرير، “عمر مرموش سيُصبح قوة هائلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أن مارموش قد يكون عنصرًا أساسيًا إلى جانب إيرلينج هالاند في سعيهما لإنعاش الفريق في ملعب الاتحاد بعد موسم 2024/2025 المخيب للآمال، لم يسجل أي هدف حتى الآن هذا الموسم، لكن يبدو أن مانشستر سيتي ككل يمر ببعض المشاكل في بداياته”.

جماهير مانشستر سيتي تنتفض ضد جوارديولا

وفي سياق متصل، شنت جماهير مانشستر سيتي هجوماً جديدًا على الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، وذلك بعد استبداله للنجم المصري عمر مرموش،خلال المباراة التي جمعت برايتون ضد مانشستر سيتي بملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتواجد عمر مرموش أساسيًا في تلك المباراة التي انتهت بفوز برايتون بنتيجة 2 -1، وصنع هدف مانشستر سيتي الذي سجله إيرلينج هالاند، وتم استبداله في الدقيقة 72، حيث حل محله جيريمي دوكو.

كما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط فقط فى المركز الثالث عشر، بعد تلقيه خسارتين في ثلاث مباريات، بينما رفع برايتون رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الحادي عشر.

وذهبت جماهير مانشستر سيتي لمنصة “إكس” كمنبراً للتعبير عن غضبها ضد قرار جوارديولا باستبدال عمر مرموش، وكتب أحد مشجعي السيتي، “كيف يمكنك استبدال عمر مرموش، في حين أن أوسكار بوب لا يزال يواصل اللعب؟!”، بينما كتب آخر، “لا أعلم لماذا تم استبدال مرموش فهو من اللاعبين الأكثر خطورة”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.