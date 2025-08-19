أخبار الرياضة

شبكة عالمية تتغنى بمحمد صلاح بعد هدفه في بورنموث بتصريحات مميزة.. شاهد ماذا قالت؟

آياتي خيري

أشادت شبكة “Givemesport” البريطانية بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، من مستويات مذهلة وأرقام قياسية منذ انضمامه لصفوف “الريدز” في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وأكد التقرير أن قرار ليفربول بالتعاقد مع محمد صلاح كان مثار دهشة وقتها، خاصة بعد تجربته غير الموفقة مع تشيلسي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن النجم المصري تجاوز كل التوقعات وأصبح أحد أعظم أساطير البريميرليج.

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول

  • فاز بجائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري أسطورة أرسنال.

  • تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

  • حصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج في أكثر من مناسبة.

  • يحتل حاليًا المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 187 هدفًا، متساويًا مع آندي كول، مع فرصة قوية لتجاوزه خلال موسم 2025-2026، والدخول في منافسة مباشرة مع كل من واين روني وهاري كين.

صلاح يقود ليفربول لانتصار مثير على بورنموث

في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز مثير على بورنموث بنتيجة 4-2 على ملعب “آنفيلد”.

وسجل “الملك المصري” الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة بمجهود فردي رائع، ليصل إلى الهدف رقم 187 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وتشيلسي.

على بعد خطوة من إنجاز تاريخي

يحتاج محمد صلاح لتسجيل 13 هدفًا إضافيًا في الموسم الجديد ليصل إلى 200 هدف في البريميرليج، ليصبح:

  • أول لاعب غير بريطاني يصل إلى هذا الرقم التاريخي.

  • رابع لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الإنجاز بعد:

    • آلان شيرار (260 هدفًا)

    • هاري كين (213 هدفًا)

    • واين روني (208 أهداف)

وبهذا يواصل محمد صلاح تأكيد مكانته كواحد من أعظم نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، وأيقونة ليفربول في العصر الحديث.

