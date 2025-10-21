شبكة عالمية تتغنى بالفراعنة وتحذر.. سيكونوا مفاجأة المونديال

ألقت شبكة “lentedesportiva” العالمية، الضوء على مشاركة منتخب مصر المنتظرة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

منتخب مصر يشارك في كأس العالم 2026

وفاز منتخب مصر على منتخبا جيبوتي وغينيا بيساو بنتيجة 3 – 0، و1 – 0 على الترتيب، في إطار مواجهات الجولتين الأخيريتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وترقى منتخب مصر لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، متفوقًا بفارق خمس نقاط على بوركينافاسو صاحب الوصافة.

وعلقت الشبكة العالمية، قائلة “منتخب مصر نجح في التأهل بسهولة لكأس العالم 2026، وهو يمتلك قوة هجومية هائلة في ظل تواجد الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، إذا حافظ منتخب مصر على هذا الأداء في بطولة كأس العالم، قد يُحدث مفاجأة غير متوقعة في المونديال”.

موعد القرعة

وينتظر منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن، قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في “واشنطن” في الخامس من ديسمبر القادم.

وصعد منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر الجمعة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وجاء منتخب مصر بالمركز الـ 32 عالمياً بدلاً من المركز الـ 35، كما احتفظ منتخب مصر بالمركز الثالث في قائمة المنتخبات الإفريقية بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلف منتخب المغرب الذي تصدر القائمة حيث يحتل المركز الـ 12 عالميًا، بينما حل منتخب السنغال في المركز الـ 18 عالميًا والثاني إفريقيًا.