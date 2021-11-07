شاهد ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الاسباني

بواسطة أحمد الفاضل

فاز ريال مدريد بصعوبة على منافسه رايو فاليكانو في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الـ 13 من الدوري الاسباني لكرة القدم “لا ليغا”، واستطاع ريال مدريد حصد النقاط الثلاث بصعوبة بعد الفوز ضد رايو فاليكانو الذي يشهد هذا الموسم تألقاً منقطع النظير.

شاهد ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الاسباني 3 7/11/2021 - 12:25 ص

جمع ملعب سانتياغو بيرنابيو اليوم بين كل من ريال مدريد ورايو فاليكانو لحساب الجولة الـ 13 من الدوري الاسباني الأول لكرة القدم، وواصل الفريق الملكي تألقه وحقق فوزه الثاني هذا الأسبوع في كل من الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، وتمكن ريال مدريد من الاحتفاظ بمكانته في صدارة الدوري قبيل فترة التوقف الدولي التي تبدأ بعد أيام لتلعب فيها المنتخبات الأوروبية واللاتينية والعربية ايضاً مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

شاهد ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الاسباني 1 7/11/2021 - 12:25 ص

وتألق كل من كريم بنزيما وفينسيوس جونيور في مباراة اليوم بشكل لافت للأنظار، وسجل هدف ريال مدريد الأول اللاعب الألماني توني كروس في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 38 سجل الفرنسي بنزيما هدف الريال الثاني، وتألق البرازيلي فينسيوس جونيور على الرغم من إضاعته لعدد من الفرص السانحة للتسجيل، وسجل الكولومبي راداميل فالكاو هدف رايو فاليكانو الوحيد في الدقيقة 76.

شاهد ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الاسباني 2 7/11/2021 - 12:25 ص

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ويلعب ريال مدريد يوم 21 نوفمبر مباراته القادمة في الدوري الاسباني أمام غرناطة لحساب الجولة الـ 14 من الليغا، لمشاهدة ملخص وأهداف اللقاء اضغط هنا.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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