شاهد ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس وهدف صلاح الـ200 للريدز

حقق النجم المصري محمد صلاح اليوم، رقماً جديداً يضاف لسجل الأرقام التي حققتها في مسيرته مع ليفربول الإنجليزي، فاليوم أضاف الفرعون المصري الهدف رقم 200 له مع نادي ليفربول في جميع منافساته، والـ150 له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

محمد صلاح يحرز الهدف الـ200 مع ليفربول مصدر الصورة: الشرق الأوسط

فوز غالي لليفربول

اعتلى اليوم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه المستحق والغالي على مضيفه كريستال بالاس، وذلك بعد أن حسم اللقاء الذي شهده ملعب “سالهرست بارك” بنتيجة هدفين لهدف واحد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت البداية من خلال جون فيليب ماتيتا، الذي افتتح التسجيل لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بضرية جزاء اسكنها شباك أليسون الذي لعب مباراة كبيرة.

وجاء التعديل من خلال قائد المنتخب المصري ونجم الفريق محمد صلاح، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر المباراة المثيرة.

واصل ليفربول الضغط على كريستال بالاس حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ولكن مع بداية الوقت المحتسب بدل الضائع كان هارفي إليوت، على موعد من تحقيق هدف الفوز لفريق ليفربول في الدقيقة 91.

صلاح يؤكد أن فريقه سيحقق شيء مميز هذا الموسم

وعقب انتهاء المباراة، كشف النجم محمد صلاح في حواره مع شبكة “TNT”، أنه سعيد بتحقيق هدفه رقم 200 مع ليفربول، ولكن فرحته بفوز الفريق أكبر، بقوله “أعتقد أن أهم شيء هو أننا حققنا الفوز اليوم، انا متأكد بأننا سنحقق شيء مميز جدًا هذا الموسم”.

وحينما سأل عن زميله صاحب هدف الفوز هارفي إليوت قال “دائمًا أدفعه لتقديم ما هو أفضل، بدون العمل الجاد.. لن نُحقق شيئًا كبيرًا”.

جدير بالذكر أن فوز ليفربول اليوم يمنحه النقطة الـ37، التي تجعله على قمة الدوري بفارق نقطة واحدة عن فريق أرسنال صاحب الـ36 نقطة.