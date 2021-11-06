شاهد ملخص أهداف مباراة برشلونة وسلتا فيغو اليوم في الدوري الاسباني

تعثر برشلونة اليوم في الدوري الاسباني أمام نظيره سلتا فيغو لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الليغا لتنتهي المباراة الجنونية التي جمعت بين الفريقين بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق وبريمونتادا جنونية قادها لاعبو فريق سلتا فيغو.

وانتهت المباراة التي جمعت بين برشلونة وسلتا فيغو بالتعادل بعدما شهدت ريمونتادا جنونية أشعل بها لاعبو سلتا فيغو المدرجات، ويذكر بأن المباراة التي استضافها ملعب بالايدوس اليوم كانت الأخيرة بالنسبة لمدرب برشلونة الحالي سيرجي بارخوان الذي تم تعيينه ليكون مدرباً مؤقتاً لبرشلونة، ويحل لاعب برشلونة ومدرب السد القطري السابق تشافي هيرنانديز في محل بارخوان كمدرب أساسي وذلك بعدما تمكن برشلونة من استعادته كمدرب بموجب العقد الذي ينص على أن برشلونة يمكنه استعادة تشافي في أي وقتٍ من الموسم.

وتفوق برشلونة في بداية المباراة بثلاثة أهداف حتى الدقيقة 74 حيث تمكن بعدها لاعبو سلتا فيغو من تسجيل ثلاثة أهداف تعادلوا بها مع برشلونة، وافتتح انسو فاتي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ثم سجل بوسكيتس هدفه الأول منذ موسمين في الدقيقة 18 وبعدها سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث، وفي الدقيقة 74 سجل نوليتو هدف سلتا فيغو الأول قبل أن يسجل ياغو أسباس هدفين في الدقائق 52 و6+90 من عمر اللقاء.

ويذكر بأن برشلونة سيلعب مباراته القادمة في الدوري الاسباني أمام نادي اسبانيول تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وبذلك يكون سيرجي بارخوان قد تعادل مرتين وفاز مرة واحدة منذ توليه مهام تدريب الفريق الكتالوني.