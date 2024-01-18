شاهد مباراة مصر وغانا بالمجان في كأس الأمم الأفريقية… تردد 9 قنوات مفتوحة تنقل المباراة

تنطلق مساء اليوم الخميس مباراة منتخبي مصر وغانا، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2024، ونظرا لموقف المنتخبين الصعب تأتي أهمية المباراة كعنق زجاجة لكلا الفريقين، حيث ذهب عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم وأبناء البلدين للبحث عن موعد انطلاق المباراة، وتردد القنوات المجانية الناقلة لها عبر القمر الصناعي نايل سات.

مصر تختتم التدريبات استعدادا للمباراة الصعبة

عقب تعثر مصر في أولى المباريات بتحقيق التعادل مع منتخب موزمبيق، في مباراة مثيرة انتهت (2-2)، يسعى الفراعنة خلال تلك المباراة اليوم لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط له، وهي مواجهة صعبة جدا خاصة بعد تعرض منتخب غانا للخسارة في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر.

موعد المباراة بين مصر وغانا

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية على ملعب أستاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة؟

والآن إليك تردد 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وغانا مجانا في كأس الأمم الأفريقية 2024:

1- قناة الجزائر الأولى (نايل سات، تردد 10992، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

2- قناة المغرب الرياضية (نايل سات، تردد 12303، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

3- قناة الرياضية المغربية الأولى (نايل سات، تردد 11642، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

4- قناة فوكس سبورت (Hot Bird 13B، تردد 11013، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

5- قناة تيلي تشاد (Amos 4W، تردد 11207، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).



تردد عدد من القنوات المجانية لمشاهدة مباراة مصر وغانا

1- قناة SuperSport على القمر الصناعي: Eutelsat 16A… التردد: 11097- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

2- قناة Canal + Afrique القمر الصناعي: Eutelsat 16A… التردد: 11248- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

3- قناة StarTimes على القمر الصناعي: Eutelsat 7A… التردد: 12284- الاستقطاب: هو عمودي- معدل الترميزللقناة: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- قناة Kwese TV- القمر الصناعي: Eutelsat 7A… التردد: 12015- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4