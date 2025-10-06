شاهد| كواليس سفر منتخب مصر إلى المغرب لمباراة جيبوتي وستايل النظارات السوداء

سافرت قبل قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني حسام حسن إلى المغرب من أجل المواجهة مع منتخب جيبوتي ضمن منافسات الجولة التاسعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وتنطلق مباراة مصر وجيبوتي مساء يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي ستايل جديد، ظهر أكثر من لاعب في صفوف المنتخب على رأسهم محمد صلاح، وتريزيجيه، ومصطفى محمد، ومحمد هاني، وجميعهم يرتدي النظارة السوداء بمطار القاهرة الدولي قبل الصعود للطائرة.

جدير بالذكر أن من يترأس بعثة منتخب مصر في المغرب هو أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويساعده طارق أبو العينين عضو مجلس ادارة الاتحاد أيضا، وسافر مرافقا للبعثة رئيس شركة المتحدة للرياضة، محمد يحيى لطفي.