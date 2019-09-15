شاهد بدون تقطيع واضبط تردد قناه الزمالك الجديده على النايل سات 2019

انطلقت قناة جديدة لنادي الزمالك من استديوهات قنوات dmc الفضائية ويتم بثها على جميع الاقمار الصناعية، وبعد أن أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريح أنه يتفقد استديوهات قناة الزمالك الجديدة بمدينة الإنتاج الإعلامي ومعه عضو مجلس ادارة النادي اسماعيل يوسف ازداد طلبات البحث عن تردد قناة الزمالك الجديدة، هذا وأشار المستشار مرتضي منصور أن قناة النادي الجديدة ستقوم بمتابعة اخبار القلعة البيضاء في المقام الأول وأيضا كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، فيما يلي نتعرف معاً على تردد قناة الزمالك الجديده 2019 لاستقبالها على الأجهزة المختلفة بسهولة.







تردد قناه الزمالك الجديده على النايل سات 2019







بعد لتصريحات النارية لرئيس نادي الزمالك أصبحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن القناة الجديدة وتسأل عن تردداتها، وتحاول أن تضع توقعات للبرامج المقدمة فيها والإعلاميين الذين يقدمون البرامج، وقد أكد نادي الزمالك أيضا ان ستوديوهات القناة الجديدة مزودة بأحدث معدات الميديا من طرق التصوير والإخراج.

وقال أيضا أن القناة ستعمل على مدار اليوم الكامل ٢٤ ساعة دون توقف البث ودون تشفير لان هدفها الأول هو إمتاع جماهير الكرة في مصر والعالم العربي، فيما يلي نعرض لكم ترددات قناة الزمالك والتي يمكن ضبطها عبر الأقمار الصناعية بسهولة.

قمر النايل سات

تردد ١١٢٠١٩ بمعدل استقطاب افقي معامل تصحيح الخطأ ⅚







قمر يوتل سات

تردد ١١٥٨٥.٣٩ معدل استقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ ¾

قمر عرب سات

تردد١٢٠٩٢ معدل استقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ 3/4