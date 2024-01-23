شاهد أهداف مباراة مصر والرأس الأخضر المثيرة

شهدت مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الرأس الأخضر تسجيل أربعة أهداف، مما جعلها مباراة مثيرة وقوية، والتي شهدها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

ونجح المنتخب المصري في التأهل للدور المقبل من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024، بعدما تعادلت غانا مع نظيرتها موزمبيق بنفس النتيجة 2/2.

تفاصيل مباراة مصر والرأس الأخضر

شهدت مباراة مصر والرأس الأخضر “كاب فيردي” لعب الأخير بعدد كبير من البدلاء، وذلك بعدما ضمن الصعود للدور المقبل، بعد تصدر المجموعة بستة نقاط، وعلى الرغم من عدم كاب فيردي بالتشكيلة الأساسية إلا أن الفريق سيطر على مجريات الشوط الأول.

فقد تقدم كاب فيردي بالهدف الأول عن طريق جيلسون تافاريس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن عمر الشوط الأول.

بينما تعادل البديل محمود حسن تريزيجيه للمنتخب المصري في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن عمر الموقعة المثيرة، لكن لم يفرح المصريون كثيرًا، حيث تعادل منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن عمر اللقاء عن طريق اللاعب برايان سيلفا تيكسيرا جونيور.

شاهد أهداف مباراة مصر والرأس الأخضر

في سياق متصل، شهدت اللقاء غياب الدولي المصري محمد صلاح، بعدما تعرض للإصابة خلال المواجهة الماضية أمام غانا، ليخرج في الشوط الأول من المواجهة.

وقرر اللاعب السفر خلال الساعات القليلة المقبلة لليفربول، من أجل تلقي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي لفريقه الريدز.

وتواجد “مو” صلاح في مدرجات ملعب مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي، حيث ساند اللاعبين بقوة خلال المواجهة.