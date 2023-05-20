شائعة تلقيه دراجة مذهبة بعيار 22 تطارد رونالدو.. وابنه يكون صداقات بالمملكة السعودية | صور

تصدر اسم اللاعب العالمي نجم منتخب البرتغال والنصر السعودي كريستيانو رونالدو محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

شائعة تلقي رونالدو دراجة مذهبة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدراجة سباق بخارية مذهبة بالكامل تُدعى “الدراجة العاصمة”، مشيرين إلى أن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قد تلقاها هدية.

وتحت عنوان “الدراجة البخارية المذهبة مطلية بذهب عيار 22″، تداول النشطاء في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو للدراجة النارية المطلية بالذهب، لافتين إلى أن رونالدو قد تلقاها كهدية.

وظهرت الدراجة المذهبة بالكامل وقد تم وضع صورة العلم السعودي بشعار التوحيد، مع صورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره النشطاء “إسراف” وإهدار للنعم.

من جانبها كشفت هيئة مكافحة الشائعات السعودية حقيقة الصور المتداولة بشأن الدراجة النارية المذهبة، مؤكدة أن الدراجة “العاصفة” هي دراجة الكابتن السعودي فيصل الغامدي.

وأوضحت الهيئة أن الدراجة تمّ طلاؤها بلون الذهب ولم تُهدَ للاعب كريستيانو رونالدو كما أشيع.

نجل رونالدو يكون صداقات في المملكة العربية السعودية.

يبدو أن جونيور نجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بات عاشقًا للشهرة هو الآخر، حيث تناولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ظهر فيها رفقة مجموعة من صديقاته الفتيات.

وأشارت التعليقات إلى أن صور نجل رونالدو المتداولة رفقة صديقاته الفتيات في السعودية تم التقاطها بعد انتهائه من التمرين مع نادي النصر للأشبال.