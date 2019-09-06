س و ج.. كل ما تود معرفته عن نهائي كأس مصر 2019







موعد نهائي كأس مصر 2019 بين الزمالك وبيراميدز نستعرضه لكم عبر موقع نجوم مصرية فقد تأهل الفارس الأبيض للنهائي عقب فوزه على الاتحاد السكندري 1-0، وتأهل نادي الأهرام لنهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجيت بهدفين دون رد، ويترقب الكثير من عشاق الكرة المصرية اللقاء الأكثر إثارة بين الزمالك وبيراميدز القادم، حيث صرح الإتحاد المصري بشكل رسمياً على حضور 20 ألف من الجماهير بعد الموافقة الأمنية.







متي موعد نهائي كأس مصر 2019؟

من المُقرر أن يُقام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد القادم الموافق 8 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسوف تُقام المباراة بشكل نهائي على ملعب برج العرب، كما تُنقل مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون سبورت بشكل حصري.







المباراة المناسبة الموعد القنوات الناقلة الزمالك X بيراميدز نهائي كأس مصر 2019 الأحد 8 سبتمبر 2019 الساعة 20:00 بتوقيت مصر أون سبورت

ما هي نتائج مشوار الزمالك في كأس مصر ؟







في أول لقاء خاضه الزمالك فور إنطلاق البطولة بشكل رسمي، فاز الزمالك على مركز شباب منية سمنود 1-0، ثم فاز على الإنتاج الحربي 2-0 بهدفين لكل من محمود علاء، ومحمود عبد العزيز، ثم فاز على المقاصة 1-0 بتسديدة رائعة لعبد الله جمعة من خارج منطقة الجزاء، وفي مباراة نصف النهائي فاز على نظيره الإتحاد السكندري 1-0 بهدف دون مقابل عن طريق مصطفي محمود بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

ما هي نتائج مشوار بيراميدز في كأس مصر؟







فاز بيراميدز في بداية المشوار على طنطا 3-2، ثم فاز على نظيره الأهلي في دور ال 16 بهدف وحيد دون مقابل عن طريق اريك تراوري، ثم فاز على حرس الحدود 2-0 بهدفين للنجم جون انطوي، وفي لقاء نصف النهائي الذي جمع الأهرام وبتروجيت، فاز الأهرام 2-0 ليتأهل رسمياً لنهائي كأس مصر ويواجه الزمالك.