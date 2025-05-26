سيناريو وحيد يمنح بيراميدز لقب الدوري المصري ويخطف الدرع من الأهلي.. تعرف عليه!

رغم أن النادي الأهلي يبدو الأقرب لحسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إلا أن فريق بيراميدز لا يزال يمتلك فرصة أخيرة وقوية لخطف اللقب، لكن ذلك يتوقف على سيناريو محدد ومعقد قد يقلب الموازين في الجولة الأخيرة من البطولة.

بيراميدز يحتاج إلى الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة تفوق الأهلي بفارق 7 أهداف في الترتيب النهائي لفارق الأهداف خلال مرحلة التتويج.

مثال عملي:

حاليًا، يمتلك الأهلي فارق +7 أهداف، مقابل +1 فقط لبيراميدز.

إذا تعادل الأهلي مع فاركو دون أهداف، يبقى الفارق على حاله.

في هذه الحالة، يجب على بيراميدز الفوز على سيراميكا بفارق 6 أهداف على الأقل للوصول إلى نفس فارق الأهداف (+7)، مما يفرض التعادل في المعايير الأولية.

لكن إذا تحقق هذا السيناريو، يتم الرجوع إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في مرحلة التتويج – وهو البند الثالث في المادة 15 من لائحة المسابقة – لحسم الفائز باللقب.

ماذا لو فاز بيراميدز بفارق 7 أهداف؟

إذا فاز بيراميدز بنتيجة كبيرة (مثلاً 7-0) على سيراميكا، وتعادل الأهلي مع فاركو، يتفوق بيراميدز في فارق الأهداف، ويتوج رسميًا بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

خسارة أو تعادل بيراميدز = تتويج أهلاوي

في حال تعثر بيراميدز بالتعادل أو الخسارة، أو فشل في الفوز بفارق كافٍ من الأهداف، فإن النادي الأهلي سيتوج رسميًا بلقب دوري نايل هذا الموسم، ليضيف اللقب رقم 45 إلى خزائنه.

المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز

في وقت سابق، قدم بيراميدز طلبًا للمحكمة الرياضية الدولية لتعليق إعلان بطل الدوري، على خلفية أزمة مباراة القمة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب العاجل وأكدت نظر القضية بالإجراءات العادية، مما يعني أن التتويج سيُعلن بعد الجولة الأخيرة دون تأجيل.