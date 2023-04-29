سيناريو ماراثوني يقود الوداد لنصف نهائي أبطال أفريقيا بعد قهر سيمبا

نجح الوداد البيضاوي المغربي في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة، بعد فوزه الماراثوني بركلات الترجيح 4-3 على ضيفه سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دور الثمانية على ملعب محمد الخامس.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بتقدم الوداد بهدف دون رد، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز سيمبا بنفس النتيجة 1-0، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق المغربي.

ويواجه الوداد حامل اللقب، في نصف النهائي، المتأهل من صدام صن داونز الجنوب أفريقي وشبيبة القبائل الجزائري.

وبالعودة لأحداث مباراة اليوم، فإن الوداد دخل اللقاء بشكل هجومي من أجل تصحيح الأمور سريعا وتعويض خسارة الذهاب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق لاعبه السنغالي بولي سامبو جونيور.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوداد البيضاوي بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، حاول الوداد تسجيل هدف التعزيز لكنه فشل، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وذهبت المباراة إلى الوقت الإضافي.

واستمرت النتيجة على حالها في الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد البيضاوي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة سيمبا، نشرها حساب نادي الوداد المغربي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس يوسف مطيع، أرسين زولا، حسين بن عيادة، يحيى عطية الله، أمين أبو الفتح، أيمن الحسوني، يحيى جبران، جلال الداودي، سيف الدين بوهرة، هشام بوسفيان، بولي سامبو جونيور

وجلس على دكة بدلاء الوداد البيضاوي، مجموعة من اللاعبين أبرزهم حميد أحداد ومحمد أوناجم وأيوب عملود وزهير المترجي ورضا الجعدي.

يذكر أن الوداد البيضاوي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، حيث توج باللقب في الموسم الماضي على حساب الأهلي المصري.