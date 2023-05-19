“سيناريو الصفقات” يصدم الاتحاد ويسعد النصر والهلال

مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الحالي، يتوقع الإعلامي الرياضي نايف الروقي أن تشهد الأمتار الأخيرة من الدوري المنافسة الشرسة بين ناديي الاتحاد والنصر. كما يسلط الضوء على فترة الانتقالات المقبلة والصفقات العالمية المتوقعة، وعلى رأسها احتمالية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الصفقة المحتملة لنادي الهلال والتي يشير إليها بأنها “صفقة القرن”.

اشتعال الصراع بين الاتحاد والنصر قبل آخر 3 جولات من دوري روشن لا يخفى على الجماهير، وخاصة بعد تعادل الاتحاد مع الهلال في مباراة الكلاسيكو بنتيجة 2-2. وفي المقابل، حقق النصر فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب نادي الطائي بنتيجة 2-0.

ولنادي الاتحاد حاجة ماسة لتحقيق الانتصار في جميع مبارياته المتبقية من أجل التتويج الرسمي بلقب الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، يجب أن يتعثر الهلال في إحدى مبارياته من أجل أن يتمكن النصر من حسم اللقب لصالحه.

وفي سياق آخر، قدمت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، استعجالًا إلى مركز التحكيم الرياضي بخصوص قضية عدم نظامية مشاركة محمد كنو مع الهلال في مباراة الديربي بالدوري الأول. وفي حال قرر المركز لصالح النصر، سيتم منحه نقاط المباراة وبالتالي سيقلص الفارق بينه وبين الاتحاد إلى نقطة واحدة فقط.

وإذ نلقي نظرة على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، نجد أن الاتحاد يحتل صدارة الجدول برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة. ويأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، في حين يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

ويتوقع الإعلامي الرياضي نايف الروقي أن تشهد الفترة المقبلة أحداثًا مشوقة في الساحة الرياضية، حيث ستتصاعد حدة المنافسات داخل الملعب وخارجه. ويشير الروقي إلى أن نادي النصر سيشارك في كأس العالم للأندية وذلك بفضل وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو في صفوفه، في حين يتوقع أن يتعاقد الهلال مع ليونيل ميسي لتعزيز صفوفه بعد غيابه لفترتين، وهذا سيكون بمثابة سعادة كبيرة لجماهير النادي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر الروقي صورة لمحمد كنو أمام ليونيل ميسي في مباراة المنتخب الوطني السعودي أمام الأرجنتين، وعلق عليها بالقول: “في حال خسارة الهلال لقضية كنو، سيتم الإعلان عن توقيعه مع ميسي. وكل ما تم ذكره هو مجرد توقع”.