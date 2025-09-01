سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وستكون المواجهة القادمة للفراعنة أمام نظيره منتخب إثيوبيا، ويسعى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لتحقيق الفوز والظفر بالثلاثة نقاط كاملة.

ويتواجد المنتخب في المجموعة الأولى مع منتخبات (بوركينا فاسو – سيراليون – إثيوبيا – غينيا بيساو – جيبوتي).

وهناك عدة سيناريوهات لتأهل الفراعنة إلى بطولة كأس العالم 2026، ويمني حسام حسن نفسه بأن يُحقق السيناريو الأول ألا وهو التأهل المباشر للمونديال.

السيناريو الأول:

الفوز على إثيوبيا ثم بوركينا فاسو = تأهل مباشر.

السيناريو الثاني:

التعادل مع إثيوبيا.

الفوز على بوركينا فاسو.

بشرط: تعثر بوركينا أمام جيبوتي + عدم نجاح سيراليون في الفوز على غينيا بيساو وإثيوبيا.

السيناريو الثالث:

الفوز على إثيوبيا.

التعادل مع بوركينا فاسو.

بشرط: فشل بوركينا في الفوز على جيبوتي + عدم فوز سيراليون على غينيا بيساو وإثيوبيا.

مركز مصر في ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم