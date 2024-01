سيناريوهات تأهل الجزائر إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بعد التعادل أمام بوركينا فاسو

تعادل منتخب الجزائر أمام بوركينا فاسو بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حيث فشل محاربو الصحراء في تحقيق أي انتصار، ليتأجل حسم التأهل إلى دور الـ16، للجولة الختامية عندما يلتقي أمام موريتانيا على أرضية ملعب “بواكي”.

صورة تجمع لاعبي منتخب الجزائر قبل بداية مواجهة الخضر ضد بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للمنتخب الجزائري على "إكس".

يحتاج منتخب الجزائر إلى الفوز في اللقاء القادم أمام موريتانيا، من أجل وضع نفسه بقوة كأحد المتأهلين من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية، ولكن سينتظر نتيجة مواجهة أنجولا وبوركينا فاسو، لحسم المتصدر والمتأهلين لدرو الستة عشر من نهائيات الكان.

📹 HIGHLIGHTS: 🇩🇿 2-2 🇧🇫

A one of a kind excitement resulted in two goals and one point for each team. 🤝#ALGBFA | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether

— CAF (@CAF_Online) January 20, 2024