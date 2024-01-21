سيناريوهات تأهل الجزائر إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بعد التعادل أمام بوركينا فاسو

تعادل منتخب الجزائر أمام بوركينا فاسو بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، حيث فشل محاربو الصحراء في تحقيق أي انتصار، ليتأجل حسم التأهل إلى دور الـ16، للجولة الختامية عندما يلتقي أمام موريتانيا على أرضية ملعب “بواكي”.

صورة تجمع لاعبي منتخب الجزائر قبل بداية مواجهة الخضر ضد بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للمنتخب الجزائري على "إكس".

سيناريوهات تأهل الجزائر إلى ثمن نهائي الكان

يحتاج منتخب الجزائر إلى الفوز في اللقاء القادم أمام موريتانيا، من أجل وضع نفسه بقوة كأحد المتأهلين من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية، ولكن سينتظر نتيجة مواجهة أنجولا وبوركينا فاسو، لحسم المتصدر والمتأهلين لدرو الستة عشر من نهائيات الكان.

📹 HIGHLIGHTS: 🇩🇿 2-2 🇧🇫 A one of a kind excitement resulted in two goals and one point for each team. 🤝#ALGBFA | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether — CAF (@CAF_Online) January 20, 2024

إذا نجح المنتخب الجزائري في تحقيق الانتصار على موريتانيا، وأحرز أحد المنتخبين بوركينا فاسو أو أنجولا الفوز في مواجهتهما، فإن منتخب محاربي الصحراء سيمضي إلى دور الستة عشر كوصيف للمجموعة الرابعة.

بالرغم من إمكانية تصدر الجزائر للمجموعة الرابعة في حالة الفوز، إلا أن الأمر بات صعبًا للغاية، خاصة في حال تعادل بوركينا فاسو مع أنجولا؛ في هذا السيناريو، ستكون المنتخبات الثلاث (الجزائر، بوركينا فاسو، وأنجولا) متساوية في عدد النقاط، مما يستلزم تحديد ترتيب المجموعة بناءً على فارق الأهداف نظرًا لكونهم تعادلوا في المواجهات المباشرة بينهم.

السيناريو السابق، إذا نجحت الجزائر في الفوز على موريتانيا، وتعادلت بوركينا فاسو مع أنجولا، سيكون فارق الأهداف هو العامل المحدد لتحديد ترتيب المجموعة، وعليه سيكون فوز الجزائر بفارق أكثر من هدف أمام موريتانيا يجعلها متصدرة للمجموعة.

أما في حال تعادل الجزائر مع موريتانيا في المباراة الأخيرة، قد يتأهل الخضر كواحد من أفضل أربع منتخبات في مراكز الثالث؛ ولكن، سيكون على المنتخب الجزائري الانتظار حتى الانتهاء من مباريات المجموعات الأخرى لمعرفة مصيره بالتحديد.

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا القادمة في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب الجزائر أمام موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 يناير 2024، والتي تنطلق عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.