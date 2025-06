سيموني إنزاغي يودع إنتر ميلان ويتجه للهلال السعودي بعقد ضخم

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي بشكل رسمي عن رحيل مدربه سيموني إنزاغي، بعد أربعة مواسم ناجحة قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق، وبحسب بيان النادي، جاء الانفصال باتفاق متبادل بين الطرفين، وذلك بعد أيام من الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيانه أن القرار جاء بعد مناقشات ودية وصريحة بين الطرفين، فيما أضاف رئيس إنتر جوزيبي ماروتا: “أود أن أشكر سيموني على العمل الذي قام به، وكذلك على الصراحة التي تحلى بها خلال المناقشات التي أدت إلى هذا القرار المشترك”.

وتولى إنزاغي البالغ من العمر 49 عامًا، تدريب إنتر ميلان منذ صيف 2021، ونجح في تحقيق ستة ألقاب كبرى أبرزها الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإيطالي، وفي رسالة وداع مؤثرة، قال المدرب الإيطالي: “حان الوقت لأقول وداعًا لهذا النادي بعد رحلة استمرت أربع سنوات قدمت خلالها كل ما لدي، لن أنسى جماهير النيرازوري التي ساندتني في الأوقات الصعبة واحتفلت معي في لحظات الفرح والنجاح”.

ورغم انتهاء رحلته الأوروبية مع الإنتر، فإن وجهة إنزاغي المقبلة تبدو واضحة فقد أفادت تقارير إعلامية، أن المدرب وافق على تولي القيادة الفنية لنادي الهلال السعودي، بعقد تبلغ قيمته نحو 30 مليون يورو سنويًا، حيث أكد الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو أن إنزاغي سيوقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع الهلال هذا الأسبوع، على أن يبدأ مهامه رسميًا خلال كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة.

🚨💣 BREAKING: Simone Inzaghi will sign in this week as new Al Hilal head coach, here we go!

Deal in place for the next 3 years with huge salary for the Italian coach due to leave Inter after meeting today.

Feeling was clear yesterday: it had to be, it will be Al Hilal. 🔵🇸🇦 pic.twitter.com/XqAdBbel7J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025