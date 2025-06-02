سيف زاهر يكشف طلبات نادى البنك الاهلى للاستغناء عن أسامة فيصل

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف إدارة نادي البنك الأهلي من ملف رحيل مهاجم الفريق الشاب، أسامة فيصل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

وأوضح زاهر أن إدارة البنك الأهلي وضعت سعر مبدئي قدره 80 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات اللاعب، الذي ارتبط اسمه مؤخراً بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية، الأهلي أو الزمالك.

ويأتي هذا المبلغ المرتفع في ظل الأداء المميز الذي قدمه أسامة فيصل مع فريقه، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية التي تسعى لتعزيز صفوفها بمهاجمين شباب وذوي قدرات تهديفية.

وأضاف زاهر، خلال حديثه في برنامجه التلفزيوني، أن مثل هذه الأرقام لم تعد تُعد صادمة في سوق الانتقالات المصري، حيث بات من المعتاد أن تطالب الأندية بمبالغ كبيرة نظير التفريط في نجومها.

وأشار إلى أن ارتفاع القيمة السوقية للاعبين الشباب، إلى جانب المنافسة الشديدة بين الأندية الكبرى، يسهم في رفع سقف الصفقات، ما يُنبئ بميركاتو صيفي ساخن قد يشهد صراع محتدم على المواهب المحلية.