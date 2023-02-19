سيف زاهر: الأهلي تواصل مع تريزيجيه لضمه في الصيف وأنهى صفقة مهاجم

أعلن الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة داخل القلعة الحمراء، حيث تم التفاوض من قبل النادي مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طربزون التركي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيف زاهر: الأهلي تواصل مع تريزيجيه وأنهي صفقة مهاجم

تابع سيف أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، تواصل مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه من أجل ضمة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف بأن النادي تم الاتفاق مع اللاعب بصورة رسمية وسيتم تواجده مع الفريق بداية الموسم القادم، حيث يرغب النادي في تدعيم صفوفه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وإنهاء طلبات المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق أسوان يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب أسوان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.