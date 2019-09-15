سيف زاهر: إيهاب جلال هو مدرب منتخب مصر الجديد “حتى هذه اللحظة”

قال الإعلامي الرياضي البارز سيف زاهر، أنه حتى هذه اللحظة إيهاب جلال هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مضيفا “لكن لا أعلم ماذا سيجري خلال الساعات القليلة القادمة”، مؤكدا مفاوضات اتحاد الكرة المؤقت مع المدرب الوطني “إيهاب جلال”، جاءت تصريحات سيف زاهر خلال برنامجه على قناة أون سبورت، مساء اليوم الأحد، ودافع سيف زاهر عن طلب إيهاب جلال بأن يأتي هو وجهازه لتدريب المنتخب مؤكدا، من حق إيهاب جلال اختيار مساعديه.







وبعد التأكيد بأن اسم مدرب منتخب مصر سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة القادمة، خرجت تقارير رياضية تؤكد أن إيهاب جلال هو مدرب منتخب مصر الجديد، وأن هناك اتفاق تم بين المدرب واتحاد الكرة لكن تنقص هذا الاتفاق بعض الرتوش القليلة، هذا وقد أكد إيهاب جلال تلك المفاوضات دون أن يكشف عن تفاصيلها.

هذا وقد نجح إيهاب جلال في قيادة المصري البورسعيدي اليوم لتحقيق أكبر فوز في تاريخ النادي خارج الديار بالبطولات الأفريقية، بعدما فاز المصري البورسعيدي على ماليندي التنزاني بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بتنزانيا في ذهاب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.