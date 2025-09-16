عرض ليبى لـ سيف الدين الجزيرى.. وموقف اللاعب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة تخص مستقبل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك.

أقاويل كثيرة تخص الجزيري في الفترة الأخيرة ليتحدث الغندور عن عرض وصل للاعب.

خالد الغندور تحدث عن عرض رسمي من أحد الأندية الليبية للتعاقد مع الجزيرى خلال الفترة القادمة.

وأوضح الغندور أن العرض الليبي جاء بقيمة مالية كبيرة للاعب وللنادى مما يعكس رغبة النادي الليبي في ضم الجزيري.

وأشار الغندور إلى أنه ورغم الإغراءات المالية التي يتضمنها العرض، إلا أن الجزيري أبدى تحفظه على فكرة الرحيل عن صفوف الزمالك.

حيث يرى اللاعب أن خطوة الانتقال إلى الدوري الليبي، لا تناسب طموحاته الكروية في الوقت الحالي.