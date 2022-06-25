أخبار الرياضة

سيف الجزيري يتعرض لحادث قبل ذهابه لتدريب الزمالك

آياتي خيري

شهد النجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، تعرضه لحادث سير خلال توجهه لمقر القلعة البيضاء، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الزمالك

سيف الجزيري يطمئن جمهور الزمالك

وعبر تصريحات صحفية له طمئن النجم الدولي سيف الجزيري، جمهور نادي الزمالك عليه حيث أكد  أنه تعرض لحادث سير خلال توجهه للنادي ، مطمئنًا الجماهير على سلامته، مشيرًا إلى أنه استقل سيارة أخرى من أجل اللحاق بالتدريب في موعده.

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سيف الدين الجزيري

مدرب الزمالك يجتمع بسيف الجزيري

الجدير بالذكر أن المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك عقد اجتماعا مع سيف الدين الجزيري قبل نهاية مران أمس، الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وأكد فيريرا في حضور المترجم الخاص به سعادته للجزيري بالمجهود الذي قدمه خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في بطولة الدوري الممتاز، وتكلل بتسجيله هدفي الفوز .
وطالب فيريرا من اللاعب بعض الأمور الخططية الخاصة التي يرغب في أن يقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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