سيرخيو راموس ينفجر غضبا في وجه أحد جماهير إشبيلية: “احترموا اللاعبين واصمتوا الآن!”

في بعض الأحيان قد تحدث مشادات بين اللاعبين والجماهير في العديد من المناسبات الرياضية، سواء في الملاعب أو خارجها، قد تكون هذه المشادات نتيجة لأسباب متعددة ومتنوعة مثل الضغوطات بسبب النتائج السلبية والشعور بخيبة الأمل أو الإحباط، فإن ذلك قد يؤدي إلى انفعالات ومشادات مع الجماهير.

وكان قد تعرض فريق إشبيلية لهزيمة جديدة يوم الخميس 4 يناير 2024، حيث سقط على أرضه أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 0-2 وواصل سلسلة مبارياته دون فوز والتي وصلت إلى ستة مباريات على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، مما يبقي الفريق قريبًا من مناطق الهبوط ومع الإحباط من المشجعين.

بعد صافرة النهاية، اقترب سيرجيو راموس لعمل لقاء صحفي بعد المباراة أمام كاميرات DAZN، لكنه قوبل بشكاوى من جماهير إشبيلية حول المستوى السيئ للفريق والذي جعل المدافع ينفجر غضبا،

وقاطع راموس المقابلة لتوبيخ احد المشجعين ومطالبته باحترام الموقف وطالبه بالصمت ثم هدأ وواصل اللقاء.

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!” ¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

وكان رد راموس على المشجع: “قليل من الاحترام، نحن نتحدث! احترم الناس والشعار، نحن نتحدث، احترم الناس واصمت الآن” ثم هدأ وقال: “علينا أن نتحمل كل شيء، هذا هو الوضع ونتفهم إحباط الناس انه أمر طبيعي لقد مر وقت طويل دون فوز”.

وقال راموس عن المباراة : “لقد لعبنا معًا وكنا متحدين لكننا لم نقدم المطلوب أيضًا”.

وكان قد عاد سيرجيو راموس بعمر 37 عامًا هذا الموسم إلى فريقة القديم إشبيلية، الفريق الذي ظهر فيه لأول مرة على المستوى الاحترافي وذلك بعد عامين في باريس سان جيرمان، لكنه لم يحصل على النتائج المتوقعة حيث لم يتمكن فريق اشبيلية من الفوز إلا بثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وسيستضيف إشبيلية فريق ألافيس في الجولة 20 المقبلة من الدوري الإسباني، المنافس المباشر في الصراع على تجنب الهبوط والذي يتقدم عليه بنقطة واحدة في جدول الدوري الأسباني.