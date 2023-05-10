سباق التعاقد مع نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس.. 3 أندية سعودية تتنافس على ضم اللاعب

وفقًا للتقارير، هناك ثلاثة أندية سعودية تتنافس للتعاقد مع نجم برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، في الموسم المقبل، ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الهلال والنصر والشباب يسعون جاهدين للحصول على خدمات اللاعب بعد انتهاء عقده مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي؛ حيث تم الإعلان رسميًا من قبل نادي برشلونة عن رحيل قائد الفريق بوسكيتس، بعدما فشل النادي في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

تم نشر مقطع فيديو على حساب نادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي يستعرض وداعًا مؤثرًا لنجمه سيرجيو بوسكيتس بعد سنواته الأسطورية في النادي.

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رسالة مؤثرة من بوسكيتس بعد قرار رحيله

وجّه سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط فريق برشلونة، رسالة مؤثرة إلى ناديه بعد إعلان قراره بالرحيل في نهاية الموسم الحالي، وصرّح بوسكيتس في تصريحات نُشِرَتْ على موقع النادي قائلاً: “لقد كان ارتداء شعار برشلونة شرفًا عظيمًا بالنسبة لي ومصدرًا للفخر”.

وأضاف بوسكيتس قائلاً: “ولكن يجب أن ندرك أن كل شيء في النهاية يصل إلى نهايته”، وأوضح أنه كان قرارًا صعبًا ولكن حان الوقت لاتخاذه، وأعرب عن شكره لجميع الأشخاص الذين رافقوه خلال رحلته، بما في ذلك زملاءه في الفريق والجماهير المؤيدة.

برشلونة يعلن رسميًا رحيل بوسكيتس

وأعلن برشلونة في بيان رسمي أن سيرجيو بوسكيتس سيغادر الفريق في نهاية يونيو المقبل، بعد عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم، وتمنى النادي كل التوفيق لقائده في مستقبله الكروي.

ومن جانبه أعرب لابورتا عن مدى كون اللاعب استثنائياً حيث قال:”بوسكيتس لاعب إستثنائي من اللاماسيا، دافع عن ألوان برشلونة لـ15 عاما وهو أحد عناصر فريق السداسية وفاز ب31 لقبا وآمل ان يحصل على اللقب 32 قريبا جدا”.