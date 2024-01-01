سيرجيو أجويرو يحدد المتنافسين على لقب البريميرليج

في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية تحدث سيرجيو أحويرو عن رأيه عن شكل المنافسة على البريميرليج وقال: أرى أن هناك ناس تستبعد مانشستر يوناتيد من المنافسة على البريميرليج وهذا لا يصح.

سيرجيو اجويرو من موقع اليوم السابع

تابع حديثه: لا يُمكنك أبداً أن تغفل عن مانشستر يوناتيد في هذه المرحلة من الموسم أو في أي مرحلة أخرى طالما لديه أمل خسابيًا، واحد من أكبر مصادر التهديد لمانشستر سيتي في سباق لقب الدوري الإنجليزي”.

استكمل أسطورة السيتي تصريحاته :”أعتقد علينا أن ننظر لتوتنهام كفريق مُنافس على اللقب حتى ان ظل يحتاج لبعض التطورات، السبيرز تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو قدموا شيء مختلف.

واختتم حديثه :على الرغم من تقلبات في مستوى نيوكاسيل التي عاشوا فيها، إلا أن يملك فرصة المُنافسة على اللقب، بالطبع مع المرشحين الأقوى ليفربول وأرسنال.