ابراهيم فايق، سيد عبد الحفيظ كان مرشح للعودة لمنصب مدير الكرة .. ولكن

كشف الإعلامي إبراهيم فايق أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، كان ضمن الترشيحات الجادة للعودة إلى منصبه داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وأوضح فايق أن ترشيح عبدالحفيظ جاء من خلال مقربين للغاية من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وهو ما اعتبره خطوة مهمة تعكس مكانته داخل النادي الأهلي.

وأضاف الإعلامي أن هناك حالة من الغموض تحيط بعدم إتمام عودة عبدالحفيظ حتى الآن، مؤكداً أنه لا يعرف السبب الحقيقي وراء عدم اتخاذ القرار بشكل رسمي.

وأشار فايق إلى أن قناة MBC MASR وبرنامجه الخاص، بحكم التعاقد القائم مع سيد عبدالحفيظ، أبديا موافقة كاملة على عودته إلى الأهلي دون أي شروط أو اعتراضات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عبدالحفيظ يظل واحد من أبناء الأهلي المخلصين، وأن عودته المحتملة ستلقى ترحيب واسع من جمهور القلعة الحمراء حال اتخاذ القرار بشكل رسمي.