سوق انتقالات مشتعل.. أقوى صفقات الأندية قبل كأس العالم للأندية 2025

تستعد الولايات المتحدة لاستقبال أعظم حدث كروي للأندية في صيف 2025، حيث تنطلق منافسات كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقًا من جميع القارات، من بينهم الأهلي المصري ممثل الكرة العربية والإفريقية. وتأتي النسخة الحالية من البطولة لتشهد ظاهرة غير مسبوقة في حجم الصفقات والانتقالات التي أبرمتها الأندية الكبرى استعدادًا للمنافسة على اللقب العالمي.

استغلّت أندية أوروبا الكبرى نافذة الانتقالات التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبيل انطلاق البطولة، والتي استمرت عشرة أيام فقط، لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد يرفعون من طموحات الجماهير والمدربين. جاءت هذه الصفقات لتؤكد أن المنافسة لن تكون سهلة، وأن كل فريق عازم على تقديم أفضل ما لديه للفوز بالكأس الأغلى في تاريخ الأندية.

أبرز الصفقات التي خطفت الأنظار

ترنت ألكسندر-أرنولد (ريال مدريد)

أنهى ريال مدريد واحدة من أكثر صفقات الصيف إثارة بضم الظهير الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد بعد نهاية عقده مع ليفربول. ورغم انتقاله في صفقة حرة، وافق الريال على دفع 10 ملايين جنيه إسترليني لليفربول من أجل التعاقد معه قبل انطلاق البطولة، في خطوة تؤكد رغبة النادي الملكي في تدعيم صفوفه سريعًا.

دين هويزن (ريال مدريد)

خطف ريال مدريد توقيع المدافع الهولندي الشاب دين هويزن من بورنموث بعدما دفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون جنيه إسترليني. اللاعب صاحب الـ20 عامًا يُعد من أبرز المواهب الدفاعية في الدوري الإنجليزي.

جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)

بعد مسيرة امتدت لعقد كامل مع باير ليفركوزن، انتقل المدافع الألماني جوناثان تاه إلى بايرن ميونيخ في صفقة مجانية، لتدعيم دفاع الفريق البافاري.

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي)

ضم مانشستر سيتي لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز من ميلان مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني، ليمنح خط وسط الفريق إضافة كبيرة في ظل طموحاته للحفاظ على لقبه الأوروبي والعالمي.

ريان شرقي (مانشستر سيتي)

واصل سيتي تدعيم صفوفه بضم الموهوب الفرنسي ريان شرقي من ليون مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، بعد موسم مذهل سجل فيه 12 هدفًا وصنع 20 هدفًا آخر.

ليام ديلاپ (تشيلسي)

عزز تشيلسي خطه الأمامي بضم المهاجم الإنجليزي ليام ديلاپ من إيبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، متفوقًا على عروض من مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

جوب بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)

شقيق النجم جود بيلينجهام، أكمل جوب انتقاله إلى دورتموند مقابل 26.9 مليون جنيه إسترليني، مواصلًا مسيرة عائلته في الملاعب الألمانية.

لويد كيلي (يوفنتوس)

ضم يوفنتوس المدافع الإنجليزي لويد كيلي بصفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني بعد فترة إعارة ناجحة من نيوكاسل.

داريو إيسوجو (تشيلسي)

اختار تشيلسي اللاعب البرتغالي داريو إيسوجو ليعزز وسط ملعبه مقابل 18.5 مليون جنيه إسترليني قادمًا من سبورتنج لشبونة.

ريان آيت-نوري (مانشستر سيتي)

أكمل مانشستر سيتي ضم الظهير الأيسر ريان آيت-نوري من وولفرهامبتون مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، ليعزز خياراته الدفاعية والهجومية على الرواق الأيسر.

منافسة عالمية مرتقبة

تنطلق البطولة في 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو 2025. وتضم البطولة لاعبين من طراز عالمي مثل ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) وهاري كين (بايرن ميونيخ)، في مشهد كروي يعد بالإثارة والندية.