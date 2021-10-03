سواريز يكشف سر حركته التي احتفل بها بعد تسجيله هدف أتلتيكو مدريد الثاني

استعرض الأوريغوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد بطريقة مثيرة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه أتلتيكو على حساب برشلونة في المباراة التي أقيمت في ملعب واندا متروبوليتانو مساء اليوم، وعلى الرغم من أنه اعتذر عقب تسجيله الهدف إلا أن استعراض سواريز وحركته المثيرة للجدل حملت رسالة مهمة لجماهير نادي برشلونة وإدارته.

انتهت القمة التي جمعت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بفوز الأخير بهدفين نظيفين، وسام كل من توما ليمار ولويس سواريز في فوز الأتلتي على حساب ضيفه برشلونة وكسب النقاط الثلاث التي أدت بالروخي بلانكوس للمركز الثاني في الدوري خلف ريال مدريد المتصدر.

وبعد تسجيل سواريز لهدف أتلتيكو مدريد الثاني قام بالاعتذار لجماهير فريقه السابق برشلونة كما هي عادة لاعبي كرة القدم الكِبار، ويقوم أي لاعب يسجل في شباك فريقه السابق بالاعتذار من جماهير الفريق وتأكيد أن مشجعي النادي ما زالوا في قلبه لكن سواريز أثار الجدل اليوم بحركة انتبه لها الكثير من محبي البارسا، وتساءل مشجعي برشلونة عن سبب أو سر الحركة التي قام بها سواريز اليوم وفي هذا التقرير نوضح لكم ماهيتها.

قام سواريز بحركة سماعة الهاتف التي يشتهر بها اللاعب البرازيلي غابرييل خيسوس بعد تسجيله لهدفه الأول في شباك برشلونة بعد الرحيل عنه، ويقول خبراء التحليل أن سواريز يقصد بتلك الحركة مكالمة رونالد كومان معه في مطلع الموسم الماضي والتي طلب فيها منه الرحيل عن صفوف الفريق لأن النادي لم يعد يحتاجه، وأخبر كومان سواريز أيضاً بأنه بات خارج مخططاته في ذلك الموسم وسرعان ما بادر سواريز بالرحيل متجها الى أتلتيكو مدريد.

وكان سواريز قد سجل هدفه الأول ضد برشونة اليوم، ولم يسجل سواريز قبل الآن في برشلونة منذ انتقاله الى أتلتيكو مدريد على الرغم من أن فريقه قد التقى برشلونة عدة مرات في الموسم الماضي، ورحل الفرنسي أنطوان جريزمان أيضاً عن صفوف برشلونة وعاد مجدداً الى ناديه الأول أتلتيكو مدريد ليعوض عن المواسم الفاشلة التي قضاها مع برشلونة منذ مايو 2019.