سواريز يقود أتلتيكو مدريد لتعميق جراح برشلونة في الدوري الاسباني

تمكن أتلتيكو مدريد من إلحاق هزيمة قاسية ببرشلونة في قمة الدوري الاسباني اليوم السبت، وتمكن أتلتيكو مدريد من الفوز على ضيفه برشلونة بهدفين من دون رد، وحملت الأهداف توقيع كل من ليمار ولويس سواريز اللذان انتقما من برشلونة بشكل مذل ليواصل برشلونة مشوار الانتكاسات الذي يمر به منذ بداية الموسم الحالي.

جمع ملعب واندا مترو بوليتانو معقل الأتلتي كل من برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد لحساب الجولة الثامنة من جولات الدوري الاسباني لكرة القدم، وفي هذه الجولة بالتحديد تبدأ معاناة برشلونة سواءً في الدوري الاسباني أو في دوري أبطال أوروبا الي يشارك به البارسا أيضاً، وواصل برشلونة مستواه المتعثر هذا الموسم ووقع في فخ الخسارة للمرة الثانية على التوالي في مباريات الموسم وذلك قبل مباراته القادمة أمام فالنسيا والتي ستكون عقبة ايضاً في مشوار النادي للوصول الى لقب الدوري الاسباني.

وافتتح الغاني توما ليمار باب التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 23 من عمر اللقاء قبل أن يأتي لويس سواريز لاعب برشلونة السابق وأحد أفضل لاعبيه على مر التاريخ ليسجل الهدف الثاني في شباك البارسا، واحتفل سواريز بطريقة مثيرة للجدل بعدما اعتذر من جماهير برشلونة اولاً عن الهدف الذي سجله، وقام سواريز باستعراض حركة سماعة الهاتف التي يشتهر بها البرازيلي غابريال خيسوس في إشارة منه الى المكالمة التي جرت بينه وبين كومان وتسببت في مغادرته لنادي برشلونة، ويذكر بأن هدف سواريز في برشلونة هو الأول له منذ انتقاله الى أتلتيكو مدريد الموسم الماضي، ولم يتمكن جريزمان الذي حل بديلاً عن لويس سواريز من التسجيل أو صناعة الفرص ضد فريقه السابق برشلونة، وكان جريزمان قد انتقل ايضاً الى أتلتيكو مدريد عائداً من برشلونة الذي تعاقد معه في يوليو 2019.

وبخسارته من أتلتيكو مدريد يصبح برشلونة في المركز التاسع في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 12 نقطة متفوقاً على كل من ريال بيتيس ومايورقا وخلف فالنسيا صاحب المركز الثامن، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بـ 17 نقطة خلف ريال مدريد الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.