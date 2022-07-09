سواريز : “ما يقال عني وعن ميسي ليس صحيحاً “

بعد نهاية عقد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مع نادي أتليتكو مدريد الصيف الجاري، أثيرت عدة توقعات عن مستقبله.

وبالرغم من انخفاض مستوى سواريز، إلا أنه لازال قادراً على العطاء، ويرغب في التألق الموسم المقبل للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022م.

وعلق سواريز على احتمالية انضمامه برفقه صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعب لصالح نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وقال سواريز في هذا الشأن بحسب صحيفة ” ماركا الإسبانية: ” اللعب مع ميسي في إنتر ميامي ؟! هذا أمر غير صحيح “.

وأضاف بأنه هناك عدة أمور تقال، ولا يمكن الجلوس لمدة 24 ساعة لنفي الأخبار التي تقال عنا كلاعبين.

وتابع :” إننا فقط نتركهم يتحدثون، ميسي يملك مستقبلاً في باريس، ولا أعلم أين يرغب في الاعتزال.

الجدير ذكره بأن الأوروجوياني أغلق في الفترة القليلة الماضية الباب أمام فكرة انتقاله إلى ريفر بليت الأرجنتيني، وما زال اسمه مرتبطاً للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، خاصة لنادي أستون فيلا، للعب تحت قيادة زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد.