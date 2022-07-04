سوارس يعلن قائمة الأهلي لمباراة الجونة واستبعاد حسين الشحات لأسباب فنية

يستعد النادي الأهلي لملاقاة نادي الجونة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن يُقام اللقاء على ستاد الجونة بالغردقة غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويدخل النادي الأهلي وفي رصيده 44 نقطة بعد 20 مباراة لعبها في الدوري الممتاز ويحتل المركز الثالث، بينما يأتي الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

قائمة النادي الأهلي لخوض لقاء الجونة

وأعلن المدير الفني للنادي الأهلي البرتغالي ريكاردو سوارس قائمة النادي الأهلي لمباراة الجونة يحث ضمت القائمة عناصر جديدة وشهدت غيابات، حيث جاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومحمد أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود

خط الهجوم: محمد شريف وحسام حسن وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وزياد طارق ووليد سليمان

غيابات النادي الأهلي أمام الجونة

ويغيب عن القاء عدد من اللاعبين تم استبعادهم من قبل المدرب البرتغالي ريكاردو سوارس، حيث استبعد اللاعب حسين الشحات لأسباب فنية كما تم استبعاد ياسر إبراهيم بعد الإصابة في المباراة الأخيرة التي جمعت الأهلي ببتروجيت في نصف نهائي كأس مصر وتمكن الأهلي من الفوز والصعود إلى المباراة النهائية لملاقاة نادي الزمالك في النهائي يوم 21 يوليو من الشهر الجاري، يذكر أن هناك عدد من اللاعبين مستمرين في الغياب بسبب عد تعافيهم من الإصابات وعلى رأسهم أحمد عبدالقادر وأكرم توفيق وبيرسي تاو.