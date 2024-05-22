أخبار الرياضة

سلطان الغنام لاعب النصر يتعرض لفطريات جلدية تمنعه من مباراة الرياض في الجولة ال33 من دوري روشن السعودي

محمد بلال جمعة

كشفت مصادر خاصة تعرض سلطان الغنام لاعب النصر لإصابة غير متوقعة، حيث صرحت المصادر بإصابة الغنام بفطريات جلدية في باطن القدم من المرجح أن تضعف فرص الغنام في مشاركة فريقه في مباراة النصر والرياض المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وقد تسببت هذه الإصابة في غياب لاعب النصر سلطان الغنام عن تدريبات فريقه، ليلازم عيادة النادي الطبية يوم الثلاثاء.

وحسبما أفادت المصادر، فإن الموقف النهائي للاعب سلطان الغنام من المنتظر أن يتحدد خلال تدريب يوم الأربعاء، حيث سيتحدد حينئذ القرار النهائي بدخول الغنام القائمة أو بإستبعاده من القائمة، وفقا لدرجة تعافيه وجاهزيته.

ووفقا للمصادر، فإن مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو ينوي البدء بجميع اللاعبين الأجانب في مباراة النصر والرياض، كما يخطط كاسترو للإستعانة بعبد الرحمن غريب جناح أيسر النصر، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ الخلفية التي لحقت به خلال مباراة الخليج، ضمن الجولة التاسعة والعشرين.

 

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
محمد بلال جمعة

كاتب في موقع نجوم مصرية خريج كلية تجارة إنجليزي وأعمل في مجال البرمجيات بجانب حبي للكتابة وأحب القراءة وأسعى دائما لتطوير مهاراتي في إيصال المعلومات للقاريء وأسعى دائما أن أقدم محتوى جيد يجذب القارئ في شتى المجالات.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.