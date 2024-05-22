سلطان الغنام لاعب النصر يتعرض لفطريات جلدية تمنعه من مباراة الرياض في الجولة ال33 من دوري روشن السعودي

كشفت مصادر خاصة تعرض سلطان الغنام لاعب النصر لإصابة غير متوقعة، حيث صرحت المصادر بإصابة الغنام بفطريات جلدية في باطن القدم من المرجح أن تضعف فرص الغنام في مشاركة فريقه في مباراة النصر والرياض المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وقد تسببت هذه الإصابة في غياب لاعب النصر سلطان الغنام عن تدريبات فريقه، ليلازم عيادة النادي الطبية يوم الثلاثاء.

وحسبما أفادت المصادر، فإن الموقف النهائي للاعب سلطان الغنام من المنتظر أن يتحدد خلال تدريب يوم الأربعاء، حيث سيتحدد حينئذ القرار النهائي بدخول الغنام القائمة أو بإستبعاده من القائمة، وفقا لدرجة تعافيه وجاهزيته.

ووفقا للمصادر، فإن مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو ينوي البدء بجميع اللاعبين الأجانب في مباراة النصر والرياض، كما يخطط كاسترو للإستعانة بعبد الرحمن غريب جناح أيسر النصر، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ الخلفية التي لحقت به خلال مباراة الخليج، ضمن الجولة التاسعة والعشرين.