سكالوني يكشف آخر تطورات حالة ليونيل ميسي وموقفه من مباراة تشيلي غدًا

كشف المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، إنه لم يستقر على قرارًا نهائيًا بشأن مشاركة النجم ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة تشيلي المقبلة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تصريحات سكالوني

وعلق سكالوني، في تصريحات صحفية، قائلًا أن الجهاز الفني لا يزال يراقب الحالة البدنية لقائد “التانجو”، البالغ من العمر 37 عامًا، عن قرب قبل حسم مشاركته.

وواصل سكالوني: “تحدثنا مع ميسي مؤخرًا، ولم نتخذ قرارًا بعد حول مشاركته منذ البداية. سيكون من المهم أن نعرف كيف يشعر بدنيًا”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره تشيلي، غدا الجمعة، وهو يتصدر جدول التصفيات بعد ضمان تأهله رسميًا إلى كأس العالم، في وقت يعاني فيه الفريق من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بداعي الإصابة أو الإيقاف.

عدد كبير من الغيابات

وتابع سكالوني قائلًا: “لدينا عدد كبير من الغيابات، وإذا أثبت اللاعبون الجدد جاهزيتهم، فسيحصلون على فرصتهم”.

وإستمر: “لم نحدد التشكيلة بعد، لكننا نرغب في إشراك لاعبين لم يحصلوا على فرص كافية سابقًا. النتيجة مهمة دائمًا، لكن في هذه المرحلة نركز على التجريب ومنح اللاعبين فرصة التأقلم مع المجموعة”.

وقال سكالوني معلقًا على تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا لمنتخب البرازيل، أن وجوده سيُشكّل إضافة كبيرة لكرة القدم في القارة.

وتابع مدرب الأرجنتين: “نحن نتحدث عن أحد أفضل المدربين في السنوات الأخيرة. أسلوبه يعجبني، وأعتقد أنه سيضيف كثيرًا للبرازيل. في النهاية، هو يثري اللعبة، وأتمنى له التوفيق”.

وعن موعد إقامة مباراة “فيناليسيما”، أشار سكالوني إلى أن الأمور لا تزال غير واضحة، موضحًا: “لا أعرف متى ستقام. الأمر معقد هذا العام، والعام المقبل مزدحم بسبب اقتراب كأس العالم. سننتظر ما سيُعلَن بهذا الشأن”.