سفيان أمرابط يعلق على مشاركة المغرب فى بطولة الامم الافريقية.. ويقدم وعد للجمهور المغربى

علق سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب على مشاركة منتخب بلاده فى بطولة الامم الافريقية القادمة، والتى ستبدأ بعد أيام قليلة فى دولة كوت ديفوار.

حيث أكد أن المنافسة ليست سهلة فى البطولة، فى ظل تقدم الكرة الافريقية فكل المنتخبات لديها لاعبين محترفين، وهناك تطور واضح فى المستوى الفنى.

سفيان أمرابط: نسعى لتحقيق إنجاز جديد للمغرب

نحن نسعى لتحقيق إنجاز فى هذه البطولة والفوز باللقب، والاجواء رائعة هنا فى معسكر منتخب المغرب، والجميع على قلب رجل واحد.

وصلنا الى كوت ديفوار وكنا اول من وصلنا، نتدرب بجدية كبيرة، والطقس هنا حار جداً، ولكن فى النهاية هدفنا إسعاد الشعب المغربى.

بالتأكيد البطولة ليست سهلة، لكننا نشارك فى هذه البطولة بكل طموح ونطمح فى تحقيق انجاز، مثل انجازنا فى كأس العالم الاخيرة.

وأتم نجم المنتخب المغربى تصريحاته : نجن هنا ليس من اجل أنفسنا ولكن من اجل بلادنا، ووعدى للجمهور اننا سنقاتل من اجل البطولة.