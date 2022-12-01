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سعيد العويران ” أسطورة السعودية ” يفجر مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو وشراء نادي ليفربول

مصطفى أبو حجازي

قام نجم الكرة السعودية ” سعيد العويران ” بتفجير مفاجأة بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ” لاعب اليونايتد سابقًا ” خلال أحد التصريحات التليفزيونية. 

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وقد صرح العويران لـ برنامج ” الريمونتادا ” قائلًا : ” معلوماتي أن النجم البرتغالي رونالدو وقع لفريق النصر السعودي، كما أنه سيكون هناك شراكة قطرية سعودية من أجل شراء نادي ليفربول الإنجليزي ” 

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وأضاف في تصريحاته قائلًا ” أري أن قيمة تعاقد نادي النصر مع رونالدو هو رقم مبالغ فيه، حيث أنه بإمكاني شراء نادي كامل بهذا الرقم، يذكر أن قيمة عقد النصر السعودي للنجم البرتغالي رونالدو وصلت إلى حوالي ” 200 مليون يورو ” 

وقد فسخ نادي الشياطين الحمر ” مان يونايتد ” تعاقدهم مع النجم رونالدو ” بالتراضي “، وذلك قبل 7 شهور من نهاية عقد النجم كريستيانو.  

ويتواجد رونالدو حاليًا مع المنتخب البرتغالي في قطر، حيث يشارك في منافسات كأس العالم 2022، وقد ضمنت البرتغال الوصول لدور 16 بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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