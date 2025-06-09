سعود عبد الحميد يشعل منافسة نارية بين الاتحاد ونيوم في الميركاتو الصيفي

أحدث الظهير الأيمن السعودي الدولي، سعود عبد الحميد، نجم روما الإيطالي، صراعًا قويًا، بين أندية دوري روشن السعودي، التي تستهدف التعاقد معه خلال الميركاتو المقبل.

وأنهى سعود عبد الحميد موسمه الأول برفقة نادي روما الإيطالي، والذي لم يظهر فيه كثيرًا في تشكيل “ذئاب العاصمة”، حيث اكتفى بالمشاركة في 6 مباريات.

وعلى الرغم من ذلك صنع عبد الحميد تاريخًا لن يُمحى، بكونه أول لاعب سعودي يسجل في مسابقة أوروبية، بعدما أحرز هدفًا بشباك سبورتنج براجا ضمن بطولة الدوري الأوروبي 2024/2025.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن سعود عبد الحميد، يستعد لاتخاذ قرار مهم بشأن مستقبله القادم بالتزامن مع اقتراب نافذة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/2025.

ويدرس اللاعب الدولي السعودي عددًا من الخيارات المطروحة أمامه، والتي تتضمن الاستمرار في تجربة الاحتراف الخارجي عبر الانتقال لأحد الأندية الفرنسية المهتمة بالحصول على خدماته،

أو العودة للعب لصالح أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد رحيله عن صفوف نادي الهلال في صيف 2024، نظير 2.5 مليون يورو، بموجب عقد مع روما حتى 2028.

ومن المنتظر أن يتخذ سعود هذا القرار المرتقب بعد انتهاء مشاركاته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إطار تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

علاوة على ذلك ينتظر عبد الحميد أيضًا المشاركة في بطولة الكونكاف الذهبية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي البطولة التي قد تؤثر بشكل كبير في قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وألمح تقرير صحيفة “عكاظ” إلى اهتمام ناديي الاتحاد ونيوم من دوري روشن يراقبان موقف الظهير الأيمن السعودي عن كثب، إذ يبديان رغبة في التعاقد معه في حال لم تتكلل مفاوضاته مع أندية الدوري الفرنسي بالنجاح.