سر غضب دولة الإحتلال من جمهور إيطاليا بعد مباراتهما الأخيرة

في صورة قوية هزت دولة الاحتلال، انتفضت جماهير إيطاليا لدعم سكان قطاع غزة ضد حرب الإبادة التي يتعرضون لها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث رفعت الجماهير الإيطالية التي تواجدت في المدرجات لمؤازرة منتخب بلادها لافتات حملت كلمة “توقفوا” باللغة الإنجليزية، وأدار مشجعو منتخب إيطاليا ظهورهم للنشيد الوطني الإسرائيلي في مشهد احتجاجي متكرر، في مشهد يعكس الموقف التضامني مع سكان قطاع غزة.

كما شهدت المواجهة حدوث اشتباكات عنيفة بين لاعبي إيطاليا وإسرائيل عقب نهاية المباراة، حيث ظهر جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وهو يوجه حديثًا حادًا لأحد اللاعبين الإسرائيليين قائلًا: “اصمت”، كما أظهرت اللقطات توجه لاعبي إسرائيل نحو نظرائهم الإيطاليين للاشتباك معهم، بينما كان لاعبي إيطاليا في طريقهم لتحية جماهيرهم.

ليست المرة الاولى

ويمكن القول أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض ليها دولة الاحتلال لتلك المشاهد القوية، ففي نوفمبر الماضي، قوبل عزف النشيد الإسرائيلي بصيحات استهجان وصفارات من قبل الجماهير في ملعب فرنسا قبل مباراة المنتخب الفرنسي أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقاطع الجمهور الفرنسي المباراة بشكل واسع، حيث تم بيع 20 ألف تذكرة فقط، في حين يتسع الملعب لـ80 ألف متفرج، بينما احتشد المئات خارج الملعب رافعين أعلام فلسطين، بينما رافق عدد كبير من عناصر الأمن الجماهير الإسرائيلية خلال دخولها الملعب، كما إندلعت اشتباكات عنيفة لفترة قصيرة بين جماهير المنتخبين في المدرجات.

مباراة إيطاليا وإسرائيل أقيمت وسط أجواء متوترة على الصعيدين الرياضي والسياسي بين البلدين، بسبب استمرار الكيان المحتل فى شن حرب الإبادة على سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.