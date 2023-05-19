سر استبعاد “محمد صلاح” عن جائزة لاعب الموسم بـ الدوري الانجليزي .. وماذا عن ايرلينج هالاند المرشح للقب

الدوري الانجليزي الممتاز، ومدى اهتمام عشاق كرة القدم به، وبكل ما يدور فيه وحوله ومنه، دائما ما يكون محل دراسة ونقد وتحليل النقاد أيضا، وكان ابتعاد محمد صلاح عن ترشيحات لاعب الموسم هذا العام، محل دهشة من الجميع، خصوصاً المصريين والعرب، الذين راحوا يطرحون الأسئلة المختلفة، حول عدم ترشح معشوقهم الأول لدي الدوري الانجليزي قائد منتخب مصر، الذي يعتبر أول عربي يحقق هذا المجد الكروي الكبير.

استبعاد صلاح لماذا ؟

وبرر البعض استبعاد صلاح، نظرا لضعف مستواه في الفترة الأخيرة، حتى أن “كلوب” بدأ يغير تعاملاته معه، والغريب في الأمر أن “كلوب” مستبعد هو الأخر من الترشيحات، والواضح برغم ما يقدمه صلاح للفريق من صنع أهداف، لكنهم تعودوا ان يروه في مقدمة الهدافين، وهناك تخمينات حول ترشيح “هالاند” لاعب مانشستر سيتي الذي يعتبر البديل لصلاح في النجومية والتاريخ والمجد، وتفوقه عليه في إحراز أهداف الموسم.

أسماء المرشحين لجوائز أفضل لاعب

اللاعب النادي كيفين دي بروين مانشستر سيتي هاري كين توتنهام هوتسبر مارتن أوديجارد بوكايو ساكا أرسنال ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد كيران تريبيير نيوكاسل يونايتد

قائمة اللاعبين الشباب تحت 23 عاماً

اللاعب النادي بوكايو ساكا مارتن أوديجارد جابريل مارتينيلي آرسنال إيرلينج هالاند مانشستر سيتي أليكسيس ماك أليستر كايسيدو – برايتون برايتون سفين بوتمان ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد

قائمة أفضل مدرب

المدرب النادي ميكيل آرتيتا آرسنال روبرتو دي زيربي برايتون أوناي إيمري أستون فيلا بيب جوارديولا مانشستر سيتي إيدي هاو نيوكاسل يونايتد ماركو سيلفا فولهام

يبدأ التصويت لاختيار المرشحين “أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل لاعب شاب” يبدأ التصويت من 22 مايو حتى 30 مايو الذي سيتم إعلان الفائزين فيه.