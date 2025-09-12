سر إيقاف لاعب بالدوري الإسباني 10 أشهر بأوامر يويفا

إتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرارًا قويًا إيقاف يراي ألفاريز لاعب أتلتيك بيلباو الإسباني لمدة 10 أشهر، بعد ثبوت تناوله مادة محظورة للمنشطات.

بيان رسمي من بيلباو

وقام نادى أتلتيك بيلباو عبر منصة ” x ” بنشر بيانا رسميا جاء فيه: “قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبة الإيقاف على يراي ألفاريز لمدة 10 أشهر، بعد ثبوت تناوله مادة محظورة في مباراة بالدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد”.

وأكد النادى فى بيانه، إن لجنة الانضباط باليويفا أكدت عدم وجود تعمّد من جانب اللاعب، منوهًا إلى أن المادة دخلت جسمه نتيجة تناوله بالخطأ دواءً يخص شريكته لعلاج تساقط الشعر، يحتوي على مادة محظورة، دون أن يكون لديه قصد لتعاطي المنشطات، على الرغم من ثبوت عدم تعمد اللاعب، إلا أن اللوائح الحالية تحمل المسؤولية كاملة للاعب، الذي كان يتوجب عليه التأكد من قانونية الدواء قبل تناوله”.

وتابع بيان النادى أن العقوبة سارية اعتبارًا من الثاني من يونيو الماضي، بعدما وافق يراي ألفاريز على الإيقاف المؤقت، وبذلك سيكون متاحًا للعودة للمباريات الرسمية في 2 أبريل 2026، مع السماح له بالانضمام للتدريبات قبلها بشهرين وفق اللوائح”.

إدارة بليباو تكشف التفاصيل

وفي سياق متصل أكد يراي ألافريز ، البالغ من العمر 30 عامًا، أن نتيجة فحص المنشطات التي خضع لها عقب مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد جاءت إيجابية.

وأوضح اللاعب، الذي كان يعالج من سرطان الخصية عام 2016، أنه كان يتناول دواءً لتساقط الشعر، لكن اتضح الآن أن تفسيره لم يُقنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وأعلن أتلتيك بلباو إيقاف لاعبه لمدة عشرة أشهر.

