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سجل سلبي للمنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني

محمود محمد عبد العال

واصل المنتخب السعودي نتائجه السلبية تحت قيادة المدير الفني الجديد روبرتو مانشيني، الذي جاء خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، ولم ينجح في قيادة الصقور لتحقيق أي انتصار خلال 3 وديات خاضها الأخضر تحت قيادته الإيطالية.

الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة روبرتو مانشيني، ودكة البدلاء قبل انطلاق مباراة نيجيريا - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "x"

الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة روبرتو مانشيني، ودكة البدلاء قبل انطلاق مباراة نيجيريا - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "x"

المنتخب السعودي بتعادل أمام نيجيريا

وخطف منتخب السعودية تعادلًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة، أمام نيجيريا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية ملعب “بورتيماو” بالبرتغال، حيث افتتح سلمان الفرج أهداف الصقور في الدقيقة الستين من ركلة حرة مباشرة.

وتعادل المنتخب النيجيري عن طريق عبد الإله العامري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثالثة والسبعين، قبل أن يسجل كليتشي إيهياناتشو الهدف الثاني للنسور عند الدقيقة الحادية والثمانين، ثم جاء محمد كنو ليسجل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

كشف حساب مانشيني مع منتخب السعودية

وخاض روبرتو مانشيني 3 مباريات منذ توليه مهمة المنتخب السعودي، خسر الأولى أمام كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والثانية أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد دون رد، وذلك خلال معسكر سبتمبر الماضي.

وبدأ معسكر أكتوبر الجاري بتعادل أمام نيجيريا بهدفين لمثلهما، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة القادمة بعد أيام أمام مالي في السابع عشر من الشهر الجاري.

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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا.
أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير".
أمارس كرة القدم والشطرنج.

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