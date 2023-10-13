سجل سلبي للمنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني

واصل المنتخب السعودي نتائجه السلبية تحت قيادة المدير الفني الجديد روبرتو مانشيني، الذي جاء خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، ولم ينجح في قيادة الصقور لتحقيق أي انتصار خلال 3 وديات خاضها الأخضر تحت قيادته الإيطالية.

الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة روبرتو مانشيني، ودكة البدلاء قبل انطلاق مباراة نيجيريا - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "x"

المنتخب السعودي بتعادل أمام نيجيريا

وخطف منتخب السعودية تعادلًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة، أمام نيجيريا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية ملعب “بورتيماو” بالبرتغال، حيث افتتح سلمان الفرج أهداف الصقور في الدقيقة الستين من ركلة حرة مباشرة.

وتعادل المنتخب النيجيري عن طريق عبد الإله العامري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثالثة والسبعين، قبل أن يسجل كليتشي إيهياناتشو الهدف الثاني للنسور عند الدقيقة الحادية والثمانين، ثم جاء محمد كنو ليسجل هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

⏱️ د 99 | من ركلة حرة أيضًا… محمد كنو يضيف هدف التعادل لصالح منتخبنا 🇸🇦👏🏻. #السعودية_نيجيريا#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/eQeuQueSh0 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 13, 2023

كشف حساب مانشيني مع منتخب السعودية

وخاض روبرتو مانشيني 3 مباريات منذ توليه مهمة المنتخب السعودي، خسر الأولى أمام كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، والثانية أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد دون رد، وذلك خلال معسكر سبتمبر الماضي.

وبدأ معسكر أكتوبر الجاري بتعادل أمام نيجيريا بهدفين لمثلهما، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة القادمة بعد أيام أمام مالي في السابع عشر من الشهر الجاري.