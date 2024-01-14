سجلات منتخب مصر في المباريات الافتتاحية لأمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة بساحل العاج، يعتبر منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا وأكثرها تتويجا بالبطولة كما أن المنتخب المصري سبق وأن كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات البطولة الإفريقية القارية، لم يغب المنتخب المصري كثيرا عن منافسات نهائيات بطولة أمم إفريقيا وكان الفراعنة قد وصلوا في نهائي البطولة الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون وفاز بها المنتخب السنغالي حيث تمكن الأخير من الفوز على نظيره المصري في النهائي بضربات الجزاء الترجيحية، يسعى الفراعنة في هذه النسخة لتضميد جراح الماضي والسعي بشكل جاد نحو التتويج بالبطولة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، يلعب منتخب مصر غدا أول مبارياته في البطولة أمام منتخب موزمبيق.

يذكر أن المنتخب المصري سبق وشارك في 25 نسخة من بطولة أمم إفريقيا من أصل 34 نسخة وشارك في 107 مباريات حقق خلالها 60 انتصارا و20 تعادلا وتلقى 27 خسارة، بخلاف الفوز بسبعة ألقاب تمكن المنتخب المصري من تحقيق مركز الوصيف ثلاث مرات كانت آخرها عام 2021 وحصل على الميدالية البرونزية للمركز الثالث في ثلاث مناسبات أيضا، تعتبر المباراة الافتتاحية لجميع المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا مباراة مهمة لكونها تمثل بداية الانطلاقة ويُعول عليها في بقية مباريات البطولة وكذلك هو الحال بالنسبة للمنتخب المصري حيث يلتقي مساء غد بنظيره منتخب موزمبيق في أولى مبارياته ويذكر بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي يلتقي فيها منتخب مصر نظيره الموزمبيقي في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا حيث التقى منتخب مصر بمنتخب موزمبيق في المباراة الافتتاحية عام 1998 والتي نظمتها دولة بوركينا فاسو وفاز الفراعنة بهدفين دون رد في تلك المباراة.

فأل حسن:

في النسخة التي تم تنظيمها عام 1998 والتي التقى فيها المنتخب المصري بنظيره الموزمبيقي تمكن منتخب مصر من الفوز بلقب البطولة على حساب منتخب جنوب إفريقيا، سيتفاءل المصريون بلقاء موزمبيق واليك سجلات منتخب مصر في المباريات الافتتاحية على مدى النسخ التي شارك فيها.

أرقام منتخب مصر في المباريات الافتتاحية:

يذكر أن منتخب مصر فاز في 17 مباراة افتتاحية له في تاريخ البطولة خلال 25 مشاركة وتعادل في مباراتين وخسر ست مرات.

فازت مصر في أول مباراة لها في بطولة أمم إفريقيا أمام منتخب السودان بنتيجة هدفين مقابل هدف في نسخة عام 1957 وذلك في النسخة الأولى للبطولة التي نظمها السودان، وفي عام 2019 سُجل آخر فوز لمنتخب مصر في المباراة الافتتاحية في النسخة التي استضافتها مصر حيث جاء الفوز على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف نظيف.

تم تسجيل أول تعادل لمنتخب مصر في المباراة الافتتاحية في عام 1976 في النسخة التي استضافتها إثيوبيا وتعادل المنتخب المصري أمام نظيره منتخب غينيا بهدف لمثله، وجاء آخر تعادل للمنتخب المصري في أمم إفريقيا أمام منتخب مالي عام 2017 في النسخة التي نظمتها الجابون وانتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي، أما أول خسارة للفراعنة فجاءت في عام 1986 في البطولة التي أقيمت على أرضهم حيث خسر الفراعنة بهدف أمام منتخب السنغال، وجاءت أخر هزيمة للمنتخب المصري في المباراة الافتتاحية في النسخة الأخيرة عام 2021 والتي أقيمت في الكاميرون حيث خسر الفراعنة بهدف نظيف أمام منتخب نيجيريا إلا أنهم نجحوا في التأهل للنهائي وقتها لكنهم فشلوا في تحقيق اللقب أمام السنغال، يذكر أن أكبر نتيجة شهدتها المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري بلغت ستة أهداف مقابل ثلاثة بين المنتخب المصري ونظيره النيجيري عام 1963،وكانت أكبر هزيمة للمنتخب المصري في المباراة الافتتاحية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك أمام منتخب ساحل العاج في النسخة التي أقيمت في الجزائر عام 1990.

ويذكر أن منتخب مصر يلعب لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من مصر والرأس الأخضر وغانا ومنتخب موزمبيق، يتمتع بالفراعنة بالإضافة لمنتخب غانا بالحظوظ الأوفر في التأهل للأدوار المقبلة مين البطولة بينما لن يحالف التوفيق على ما يبدو منتخبات الرأس الأخضر وموزمبيق والتي لا تمتلك أسماء كبرى بين صفوفها التي تشارك في هذه النسخة، قدم منتخب الرأس الأخضر أداءاً مقبولا في النسخة الأخيرة من البطولة لكنه لن يتمكن من المنافسة على الصعود أمام منتخبات مثل مصر وغانا والتي تتسلح بكافة نجومها الذين يلعبون في كبري الدوريات الأوروبية، وبالنسبة لمنتخب موزمبيق فإنه يعتبر أكثر تواضعا في المجموعة ولا تضم صفوفه أسماء كبرى كما هو الحال مع مصر وغانا.