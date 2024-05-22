“ستكون في القلب دائماً”.. ريال مدريد يعرب عن امتنانه للاعبه توني كروس بعد قرار اعتزاله بشكل نهائي

في تصريح رسمي أعلن اللاعب الألماني توني كروس لاعب خط الوسط بنادي ريال مدريد عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، كما حدد الموعد بالفعل في المنشور الذي قام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

أكد اللاعب الألماني توني كروس البالغ من العمر 34 عاماً بأنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقرر إقامتها هذا الصيف، حيث سيشارك اللاعب مع منتخبه الألماني في البطولة الأوروبية التي من المتوقع أن تقام في ألمانيا.

جاء قرار اعتزال اللاعب الألماني توني كروس بعد مسيرة حافلة بالأرقام والبطولات مع ناديه ريال مدريد وكذلك منتخبه الألماني، حيث ساهم اللاعب في الحصول على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم مع ناديه ريال مدريد الإسباني، كما أن فريق ريال مدريد على وشك الحصول على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الخامسة عشر ولكن في حالة الفوز على فريق بروسيا دورتموند في النهائي المقرر إقامته في يوم 1 من شهر يونيو المقبل.

تفاعل ريال مدريد مع قرار توني كروس

أعرب النادي الملكي ريال مدريد عن حزنه الشديد بشأن هذا القرار، حيث قام الفريق بنشر منشور أيضا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، وكان ريال مدريد في منشوره قد أعرب عن امتنانه الشديد أيضا والحب والتفاني تجاه اللاعب الألماني توني كروس الذي يعتبر واحداً من أساطير النادي ولاعب عظيم بالنسبة لنادي ريال مدريد.

جاء في منشور فريق ريال مدريد على انستقرام “يعلن نادي ريال مدريد أن اللاعب توني كروس قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، وذلك عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية هذا الموسم 2024”.

أضاف النادي الملكي “ريال مدريد يرغب في التعبير عن امتنانه الشديد ومحبته للاعبه توني كروس، توني كروس موجود في تاريخ ريال مدريد العظيم خلال السنين الماضية وما زال، وهو أحد أساطير النادي العظيمين لنادي ريال مدريد وكرة القدم العالمية”.

https://youtu.be/rJI0HUiXBxQ?si=LYlzQcWtaTOxlMoj

في منشور آخر صرح الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد أيضا “توني كروس وصل إلى النادي في عام 2014 الماضي، وكان لاعباً أساسيا في واحدة من أنجح الفترات التي عاشها ريال مدريد على مدى 122 عاماً”.

أضاف النادي أيضا “خلال المواسم العشرة الماضية قام توني كروس بالدفاع عن قميص ريال مدريد وكان درعنا، واستطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات والألقاب، حيث حصل على 22 لقب خلال 463 مباراة، بينما استطاع أن يحصل على 4 كؤوس أوروبية، و 5 كؤوس عالم للأندية، و 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 ألقاب دوري، كذلك 1 كأس الملك، و4 كؤوس أخرى في بطولة السوبر الإسباني”.

اختتم ريال مدريد بيانه معرباً عن امتنانه للاعبه توني كروس “سيبقى توني كروس في قلوبنا إلى الأبد وفي قلوب مشجعي ريال مدريد، بسبب إنجازاته وأداءه الفريد والمميز، ولأنه ارتدى قميص النادي لفترة عشرة مواسم كاملة مقدماً كل ما لديه للنادي ولمشجعي ريال مدريد، وكان دائماً يمثل ريال مدريد في أجمل الهيئات”.