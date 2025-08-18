أخبار الرياضة

سبينس يمدد عقده مع توتنهام بعقد طويل الأمد

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الإثنين، تجديد عقد مدافعه جد سبينس، حيث وقّع اللاعب على عقد طويل الأمد، ليستمر في صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

 

سبينس، البالغ من العمر 25 عامًا، كان قد انضم إلى توتنهام في يوليو 2022، وشارك منذ ذلك الحين في 42 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

 

 

وخلال فترة تواجده مع النادي، أُعير اللاعب إلى عدة أندية أبرزها ستاد رين الفرنسي، ليدز يونايتد الإنجليزي، وجنوى الإيطالي، بهدف كسب مزيد من الخبرة والاحتكاك.

 

وقدّم سبينس موسمًا جيدًا العام الماضي، وأسهم في تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، في إنجاز بارز للنادي.

 

ويُشار إلى أن توتنهام كان قريبًا من تحقيق لقب أوروبي ثانٍ، لكنه خسر بطولة السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

